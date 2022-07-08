08 июля 2022

Прокуратура будет штрафовать предприятия Перми за выбросы в жару

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Клипарт. Сургут, дым, трубы, пар, грэс 2, выбросы, экология, дымэкология
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проинформировала хозяйствующие субъекты и промышленные организации Фото:

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура предупреждает местных промышленников о санкциях, которые последуют за вредными выбросами в условиях установившейся жаркой погоды. Информация опубликована на сайте краевого ведомства.

«На территории Пермского края ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, в связи с чем для всех предприятий края объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени. За невыполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ предусмотрена административная ответственность (штраф в размере до 100 тысяч рублей)», — говорится в сообщении.

Предприятиям рекомендовано принять меры к снижению выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, проводить их регулярный инструментальный контроль. В случае, если жители региона пожалуются в природоохранную прокуратуру, служба совместно с контрольно-надзорными органами будет осуществлять исследование атмосферного воздуха на предмет загрязнения.

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура предупреждает местных промышленников о санкциях, которые последуют за вредными выбросами в условиях установившейся жаркой погоды. Информация опубликована на сайте краевого ведомства. «На территории Пермского края ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, в связи с чем для всех предприятий края объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени. За невыполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ предусмотрена административная ответственность (штраф в размере до 100 тысяч рублей)», — говорится в сообщении. Предприятиям рекомендовано принять меры к снижению выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, проводить их регулярный инструментальный контроль. В случае, если жители региона пожалуются в природоохранную прокуратуру, служба совместно с контрольно-надзорными органами будет осуществлять исследование атмосферного воздуха на предмет загрязнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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