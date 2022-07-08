Прокуратура будет штрафовать предприятия Перми за выбросы в жару

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проинформировала хозяйствующие субъекты и промышленные организации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура предупреждает местных промышленников о санкциях, которые последуют за вредными выбросами в условиях установившейся жаркой погоды. Информация опубликована на сайте краевого ведомства.

«На территории Пермского края ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, в связи с чем для всех предприятий края объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени. За невыполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ предусмотрена административная ответственность (штраф в размере до 100 тысяч рублей)», — говорится в сообщении.

Предприятиям рекомендовано принять меры к снижению выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, проводить их регулярный инструментальный контроль. В случае, если жители региона пожалуются в природоохранную прокуратуру, служба совместно с контрольно-надзорными органами будет осуществлять исследование атмосферного воздуха на предмет загрязнения.