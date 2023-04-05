В ХМАО сотрудницу салона связи будут судить за слив данных

06 апреля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Сотрудницу салона связи будут судить за незаконную передачу детализации вызовов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нефтеюганске под суд пойдет сотрудница салона сотовой связи, незаконно копировавшая детализацию соединений абонентов. На сайте прокуратуры ХМАО опубликована информация, что ей грозит пять лет лишения свободы. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении специалиста офиса продаж одного из салонов сотовой связи. Ее обвиняют в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и предоставлению их постороннему лицу», — сообщает ведомство. В пресс-службе прокуратуры ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что девушка отправляла детализацию вызовов своей знакомой в мессенджере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудница салона связи «Билайн» незаконно копировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов. Девушка предоставляла ее посторонним лицам, получая за это денежное вознаграждение.

В Нефтеюганске под суд пойдет сотрудница салона сотовой связи, незаконно копировавшая детализацию соединений абонентов. На сайте прокуратуры ХМАО опубликована информация, что ей грозит пять лет лишения свободы. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении специалиста офиса продаж одного из салонов сотовой связи. Ее обвиняют в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и предоставлению их постороннему лицу», — сообщает ведомство. В пресс-службе прокуратуры ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что девушка отправляла детализацию вызовов своей знакомой в мессенджере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудница салона связи «Билайн» незаконно копировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов. Девушка предоставляла ее посторонним лицам, получая за это денежное вознаграждение.