05 февраля 2023
04 февраля 2023

В ХМАО сотрудник «Билайн» продавал персональные данные клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, сотовая связь, билайн
Сотрудница салона «Билайн» в Нефтеюганске торговала персональными данными клиентов Фото:

Сотрудница салона сотовой связи «Билайн» в Нефтеюганске Виктория Морозова продавала информацию о звонках клиентов. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Обвиняемая в период с июля по август 2021 года, являясь специалистом офиса продаж одного из операторов сотовой связи, используя служебное положение, незаконно копировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов и предоставляла ее посторонним лицам, получая за это денежное вознаграждение», — сказали в прокуратуре.

Женщину обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Сотрудница салона сотовой связи «Билайн» в Нефтеюганске Виктория Морозова продавала информацию о звонках клиентов. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемая в период с июля по август 2021 года, являясь специалистом офиса продаж одного из операторов сотовой связи, используя служебное положение, незаконно копировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов и предоставляла ее посторонним лицам, получая за это денежное вознаграждение», — сказали в прокуратуре. Женщину обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...