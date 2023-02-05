В ХМАО сотрудник «Билайн» продавал персональные данные клиентов

06 февраля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Сотрудница салона «Билайн» в Нефтеюганске торговала персональными данными клиентов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Сотрудница салона сотовой связи «Билайн» в Нефтеюганске Виктория Морозова продавала информацию о звонках клиентов. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемая в период с июля по август 2021 года, являясь специалистом офиса продаж одного из операторов сотовой связи, используя служебное положение, незаконно копировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов и предоставляла ее посторонним лицам, получая за это денежное вознаграждение», — сказали в прокуратуре. Женщину обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Сотрудница салона сотовой связи «Билайн» в Нефтеюганске Виктория Морозова продавала информацию о звонках клиентов. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемая в период с июля по август 2021 года, являясь специалистом офиса продаж одного из операторов сотовой связи, используя служебное положение, незаконно копировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов и предоставляла ее посторонним лицам, получая за это денежное вознаграждение», — сказали в прокуратуре. Женщину обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.