Жители челябинского города требуют сохранить логопедический детский сад

Логопедический детский сад №10 в Сатке хотят закрыть Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сатке Челябинской области родители детей с нарушением речи выступили против закрытия логопедического детского сада. Информация об этом появилась в петиции местных жителей, опубликованной в социальных сетях.

«Логопедический детский сад №10 хотят закрыть. Причиной назвали низкую наполняемость. Таких полупустых садов в городе много, причина не в этом. Наши дети стали не нужны», — указано в петиции, которую создала Анна К. в соцсети «ВКонтакте».

Петиция уже набрала более 500 голосов. Родители детей отмечают, что сад им очень нужен из-за профессиональных педагогов и воспитателей. Глава Саткинского района Александр Глазков на звонок URA.RU не ответил.