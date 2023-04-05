05 апреля 2023

Жители челябинского города требуют сохранить логопедический детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, игровая комната, детсад
Логопедический детский сад №10 в Сатке хотят закрыть Фото:

В Сатке Челябинской области родители детей с нарушением речи выступили против закрытия логопедического детского сада. Информация об этом появилась в петиции местных жителей, опубликованной в социальных сетях.

«Логопедический детский сад №10 хотят закрыть. Причиной назвали низкую наполняемость. Таких полупустых садов в городе много, причина не в этом. Наши дети стали не нужны», — указано в петиции, которую создала Анна К. в соцсети «ВКонтакте».

Петиция уже набрала более 500 голосов. Родители детей отмечают, что сад им очень нужен из-за профессиональных педагогов и воспитателей. Глава Саткинского района Александр Глазков на звонок URA.RU не ответил.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Сатке Челябинской области родители детей с нарушением речи выступили против закрытия логопедического детского сада. Информация об этом появилась в петиции местных жителей, опубликованной в социальных сетях. «Логопедический детский сад №10 хотят закрыть. Причиной назвали низкую наполняемость. Таких полупустых садов в городе много, причина не в этом. Наши дети стали не нужны», — указано в петиции, которую создала Анна К. в соцсети «ВКонтакте». Петиция уже набрала более 500 голосов. Родители детей отмечают, что сад им очень нужен из-за профессиональных педагогов и воспитателей. Глава Саткинского района Александр Глазков на звонок URA.RU не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...