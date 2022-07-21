Лидера челябинской ОПГ угонщиков оставили в колонии

Роман Килиевич пытался добиться смягчения вида наказания Фото: Илья Московец © URA.RU

Калининский районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства автоугонщика Романа Килиевича, из-за банды которого едва не попали в колонию руководители и сотрудники уголовного розыска полицейского главка. Он просил заменить срок в колонии более мягким видом наказания, сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В 2017 году ранее неоднократно судимый Роман Килиевич, являясь лидером организованной преступной группы, осужден за серию хищений дорогих иномарок к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Калининский районный суд заменил ему неотбытую часть наказания более мягким видом наказания на без учета сведений о личности осужденного и без оценки факта отсутствия с его стороны возмещения ущерба. По представлению прокурора решение было отменено и материал отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — рассказала Наталья Мамаева.

В результате при пересмотре ходатайства в его удовлетворении было отказано. На момент рассмотрения прошения Килиевич выплатил потерпевшим четыре тысячи рублей из 6,7 млн рублей.

Группировка Килиевича занималась кражами автомобилей премиум-класса, используя дорогостоящее оборудование для угона машин. Когда на след угонщиков вышла полиция, они попытались организовать незаконное уголовное преследование сотрудников полиции, оговорив замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области Андрея Меньшенина (сейчас и. о. начальника УМВД по городу Челябинску), оперативников Дениса Кольцова и Михаила Бугаева — полицейские были задержаны, против них возбудили уголовное дело. Однако оно развалилось после задержания Килиевича и его сообщников. Затем ФСБ при передаче 5-миллионной взятки задержала и работавшего на них адвоката Олега Зайцева.

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