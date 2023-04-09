В Свердловской области загорелись восемь домов

В СНТ «Светлое» загорелись дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городском округе Сухой лог (Свердловская область) загорелись восемь садовых домов. Площадь пожара составляет около пяти гектаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Сегодня в 11:07 в экстренные службы поступило сообщение о возгорание сухой растительности в СНТ „Светлое“. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространился на строения. На данный момент огнем охвачены 8 садовых домов. Площадь пожара ориентировочно 5 га», — отметили спасатели.

Обновлено: 16:00

В региональном МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 10 гектаров. «Пострадавших в результате пожара нет», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что свердловский губернатор заявил о введении особого режима в регионе. Противопожарный режим вводят с 15 апреля. Бороться с весенними и летними пожарами готово около 500 единиц спецтехники.