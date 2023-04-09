09 апреля 2023

В Свердловской области загорелись восемь домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
В СНТ «Светлое» загорелись дома Фото:

В городском округе Сухой лог (Свердловская область) загорелись восемь садовых домов. Площадь пожара составляет около пяти гектаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Сегодня в 11:07 в экстренные службы поступило сообщение о возгорание сухой растительности в СНТ „Светлое“. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространился на строения. На данный момент огнем охвачены 8 садовых домов. Площадь пожара ориентировочно 5 га», — отметили спасатели.

Обновлено: 16:00

В региональном МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 10 гектаров. «Пострадавших в результате пожара нет», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что свердловский губернатор заявил о введении особого режима в регионе. Противопожарный режим вводят с 15 апреля. Бороться с весенними и летними пожарами готово около 500 единиц спецтехники.

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В городском округе Сухой лог (Свердловская область) загорелись восемь садовых домов. Площадь пожара составляет около пяти гектаров. Об этом сообщили в региональном МЧС. «Сегодня в 11:07 в экстренные службы поступило сообщение о возгорание сухой растительности в СНТ „Светлое“. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространился на строения. На данный момент огнем охвачены 8 садовых домов. Площадь пожара ориентировочно 5 га», — отметили спасатели. Обновлено: 16:00 В региональном МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 10 гектаров. «Пострадавших в результате пожара нет», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что свердловский губернатор заявил о введении особого режима в регионе. Противопожарный режим вводят с 15 апреля. Бороться с весенними и летними пожарами готово около 500 единиц спецтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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