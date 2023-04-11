Двое челябинцев ограбили строительный магазин, чтобы опохмелиться

От вырученных с продажи ворованного кабеля средств мужчины планировали купить выпивку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое челябинцев ограбили строительный магазин, чтобы на вырученные деньги купить алкоголь и «вылечить» похмелье. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, для осуществления своего плана злоумышленники напали на продавца с молотком, который взяли в этом же магазине.

«Мужчины решили украсть кабель в строительном магазине, чтобы сдать его в пункт металлоприема и на вырученные деньги купить себе еще выпивки. Один из них отвлекал продавца, второй сматывал кабель в пакет. Но продавец увидел это и начал выгонять их из магазина. Тогда один из фигурантов взял с полки молоток и нанес несколько ударов продавцу по голове», — рассказал источник.

По данным URA.RU, грабители ранее были судимы. Первый — за грабеж, второй — за участие в незаконном обороте наркотиков. После того как препятствие в виде продавца было устранено, мужчины убежали из магазина. Но перед этим один из них вырвал кассовый аппарат, который выбросил у входа в магазин.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что прибывшие полицейские опросили продавца, получили приметы подозреваемых, описание их внешности и одежды. Также оперативники выяснили направление, в котором скрылись злоумышленники. В результате незамедлительно принятых мер реагирования нападавшие были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.