В Пермском крае за 50 млн рублей продается санаторий-профилакторий. Фото

12 апреля 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Санаторий имеет лицензию на оказание медицинских услуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лысьвенском городском округе Пермского края выставлен на продажу санаторий-профилакторий «Зорька». Стоимость актива — 50 миллионов рублей, сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений в разделе «Коммерческая недвижимость». «Предлагаются к продаже объекты санатория-профилактория „Зорька“. Находятся в нескольких километрах от Лысьвы в лесном массиве на берегу реки Бражной. К санаторию от города и трассы Кунгур — Соликамск ведет асфальтированная дорога. Цена — 50 миллионов рублей, возможны торг и рассрочка», — указано в объявлении. Уточняется, что на земельном участке площадью около 13 гектаров расположены четырехэтажные главный и лечебный корпуса, а также клуб-столовая. Санаторий-профилакторий «Зорька» имеет действующую бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности. Продавцом выступает ООО «Промышленная группа «Линрог», объединяющее семь компаний, ранее выделенных из состава Лысьвенского металлургического завода. Контролирует группу бизнесмен Андрей Тунев. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание профилактория, принадлежащего ООО «Камский кабель». Цена актива — 100 миллионов рублей. Корпуса санатория расположены в лесном массиве на берегу реки Фото: сайт «Авито»

В Лысьвенском городском округе Пермского края выставлен на продажу санаторий-профилакторий «Зорька». Стоимость актива — 50 миллионов рублей, сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений в разделе «Коммерческая недвижимость». «Предлагаются к продаже объекты санатория-профилактория „Зорька“. Находятся в нескольких километрах от Лысьвы в лесном массиве на берегу реки Бражной. К санаторию от города и трассы Кунгур — Соликамск ведет асфальтированная дорога. Цена — 50 миллионов рублей, возможны торг и рассрочка», — указано в объявлении. Уточняется, что на земельном участке площадью около 13 гектаров расположены четырехэтажные главный и лечебный корпуса, а также клуб-столовая. Санаторий-профилакторий «Зорька» имеет действующую бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности. Продавцом выступает ООО «Промышленная группа «Линрог», объединяющее семь компаний, ранее выделенных из состава Лысьвенского металлургического завода. Контролирует группу бизнесмен Андрей Тунев. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание профилактория, принадлежащего ООО «Камский кабель». Цена актива — 100 миллионов рублей.