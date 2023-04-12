После убийства челябинского подростка мигрантами Текслер поручил наладить отношения с диаспорами

По мнению Алексея Текслера, сотрудничество с диаспорами необходимо для предотвращения межнационального конфликта в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания с главами муниципалитетов 12 апреля поручил им наладить отношения с представителями диаспор. Это поручение было связано с произошедшим в минувшие выходные убийством подростка мигрантами.

«Губернатор Челябинской области начал заседание с резонансных ЧП, произошедших в выходные. Текслер поручил главам, представителям органов образования, комитетов по делам молодежи, учреждений культуры ответственно подойти к работе с национальными диаспорами в территориях, чтобы исключить конфликты на национальной почве», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Убийство 17-летнего школьника произошло ночью 9 апреля. По подозрению в убийстве были задержаны четверо выходцев из Средней Азии. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Никто из них не признал вину в случившемся.