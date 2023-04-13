13 апреля 2023

В Кургане на Пасху введут ограничения для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы с логотипом Курганская область. Курган, парковка, ограничительная лента
В Кургане на Пасху водителям запретят парковать машины возле городского храма Фото:

Водителям автотранспорта запретят парковать машины возле городского храма в Кургане из-за празднования Пасхи. Соответствующее распоряжение вышло на сайте городской администрации.

«Запретить стоянку и остановку всех видов транспорта <…> на проезжей части автомобильного проезда, расположенного между зданием „Дворец детского (юношеского) творчества“ города Кургана и границей территории городского сада имени Александра Невского», — гласит документ. Запрет вводят из-за празднования православными горожанами Светлой Пасхи. Ограничение будет действовать 16 апреля.

Припарковать машины вблизи храма в горсаду будет нельзя с 8 до 18 часов. УМВД по Кургану рекомендовано осуществить контроль данного предписания.

Ранее в Кургане запретили парковаться возле спортивного сооружения. Часть улицы Алексеева возле Ледового дворца стала недоступной для парковки машин.

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Водителям автотранспорта запретят парковать машины возле городского храма в Кургане из-за празднования Пасхи. Соответствующее распоряжение вышло на сайте городской администрации. «Запретить стоянку и остановку всех видов транспорта <…> на проезжей части автомобильного проезда, расположенного между зданием „Дворец детского (юношеского) творчества“ города Кургана и границей территории городского сада имени Александра Невского», — гласит документ. Запрет вводят из-за празднования православными горожанами Светлой Пасхи. Ограничение будет действовать 16 апреля. Припарковать машины вблизи храма в горсаду будет нельзя с 8 до 18 часов. УМВД по Кургану рекомендовано осуществить контроль данного предписания. Ранее в Кургане запретили парковаться возле спортивного сооружения. Часть улицы Алексеева возле Ледового дворца стала недоступной для парковки машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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