В Кургане на Пасху введут ограничения для водителей

Водителям автотранспорта запретят парковать машины возле городского храма в Кургане из-за празднования Пасхи. Соответствующее распоряжение вышло на сайте городской администрации.
«Запретить стоянку и остановку всех видов транспорта <…> на проезжей части автомобильного проезда, расположенного между зданием „Дворец детского (юношеского) творчества“ города Кургана и границей территории городского сада имени Александра Невского», — гласит документ. Запрет вводят из-за празднования православными горожанами Светлой Пасхи. Ограничение будет действовать 16 апреля.
Припарковать машины вблизи храма в горсаду будет нельзя с 8 до 18 часов. УМВД по Кургану рекомендовано осуществить контроль данного предписания.
Ранее в Кургане запретили парковаться возле спортивного сооружения. Часть улицы Алексеева возле Ледового дворца стала недоступной для парковки машин.
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