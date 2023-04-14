Полиция установила личности напавших на людей подростков в Магнитогорске

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Город и жители. Тюмень, подростки, школьники, молодежь
Подростки напали на гуляющих в парке Магнитогорска Фото:

В Магнитогорске Челябинской области оперативно установлены и опрошены подростки, напавшие на прохожих с топорами и палками. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Сотрудниками полиции Челябинской области в ходе мониторинга сети интернет были выявлены публикации о том, что в Магнитогорске в одном из парков группа подростков напала на прохожих. Полицейскими участники происшествия были оперативно установлены и опрошены», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Ситуация находится на контроле у руководства полиции города Магнитогорска.

Ранее жители Магнитогорска рассказали о нападении подростков в местном парке, произошедшем 13 апреля. Очевидцы сообщили, что у группы людей численностью 20-25 человек в руках были палки и топоры, один из гуляющих получил гематомы от ударов. Прокуратура региона по данным фактам организовала проверку.

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В Магнитогорске Челябинской области оперативно установлены и опрошены подростки, напавшие на прохожих с топорами и палками. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. «Сотрудниками полиции Челябинской области в ходе мониторинга сети интернет были выявлены публикации о том, что в Магнитогорске в одном из парков группа подростков напала на прохожих. Полицейскими участники происшествия были оперативно установлены и опрошены», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Ситуация находится на контроле у руководства полиции города Магнитогорска. Ранее жители Магнитогорска рассказали о нападении подростков в местном парке, произошедшем 13 апреля. Очевидцы сообщили, что у группы людей численностью 20-25 человек в руках были палки и топоры, один из гуляющих получил гематомы от ударов. Прокуратура региона по данным фактам организовала проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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