Полиция установила личности напавших на людей подростков в Магнитогорске

14 апреля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Подростки напали на гуляющих в парке Магнитогорска Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области оперативно установлены и опрошены подростки, напавшие на прохожих с топорами и палками. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. «Сотрудниками полиции Челябинской области в ходе мониторинга сети интернет были выявлены публикации о том, что в Магнитогорске в одном из парков группа подростков напала на прохожих. Полицейскими участники происшествия были оперативно установлены и опрошены», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Ситуация находится на контроле у руководства полиции города Магнитогорска. Ранее жители Магнитогорска рассказали о нападении подростков в местном парке, произошедшем 13 апреля. Очевидцы сообщили, что у группы людей численностью 20-25 человек в руках были палки и топоры, один из гуляющих получил гематомы от ударов. Прокуратура региона по данным фактам организовала проверку.

В Магнитогорске Челябинской области оперативно установлены и опрошены подростки, напавшие на прохожих с топорами и палками. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. «Сотрудниками полиции Челябинской области в ходе мониторинга сети интернет были выявлены публикации о том, что в Магнитогорске в одном из парков группа подростков напала на прохожих. Полицейскими участники происшествия были оперативно установлены и опрошены», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Ситуация находится на контроле у руководства полиции города Магнитогорска. Ранее жители Магнитогорска рассказали о нападении подростков в местном парке, произошедшем 13 апреля. Очевидцы сообщили, что у группы людей численностью 20-25 человек в руках были палки и топоры, один из гуляющих получил гематомы от ударов. Прокуратура региона по данным фактам организовала проверку.