Челябинские полицейские сняли клип ко Дню ветерана органов внутренних дел. Видео

14 апреля 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Клип снят на популярную песню «Как молоды мы были» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции Челябинской области поздравили коллег с наступающим Днем ветерана органов внутренних дел и сняли для них клип. В ведомстве рассказали URA.RU, что центральной фигурой видеопоздравления стал председатель Челябинского регионального Совета ветеранов ОВД России, полковник милиции в отставке Валерий Маскаев. «За плечами Валерия Ивановича достойный служебный путь в органах внутренних дел. Посвятив ни один десяток лет любимому делу и выйдя в отставку, полковник милиции продолжает оказывать помощь действующим сотрудникам органов внутренних дел и делится опытом с молодыми сотрудниками. Коллеги отмечают его энергичность и жизненный оптимизм», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Клип снят на песню «Как молоды мы были», автором слов и композитором которой являются Николай Добронравов и Александра Пахмутова. Музыкальная композиция прозвучала в исполнении вокального коллектива ГУ МВД области. Сотрудники челябинской полиции готовят уникальные видеопоздравления ко всем ключевым датам. Так, в канун Дня защитника отечества полицейские поздравили мужчин с наступающим праздником и сняли патриотическое видео, а на Новый год правоохранительные органы исполнили музыкальный хит.

Сотрудники полиции Челябинской области поздравили коллег с наступающим Днем ветерана органов внутренних дел и сняли для них клип. В ведомстве рассказали URA.RU, что центральной фигурой видеопоздравления стал председатель Челябинского регионального Совета ветеранов ОВД России, полковник милиции в отставке Валерий Маскаев. «За плечами Валерия Ивановича достойный служебный путь в органах внутренних дел. Посвятив ни один десяток лет любимому делу и выйдя в отставку, полковник милиции продолжает оказывать помощь действующим сотрудникам органов внутренних дел и делится опытом с молодыми сотрудниками. Коллеги отмечают его энергичность и жизненный оптимизм», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Клип снят на песню «Как молоды мы были», автором слов и композитором которой являются Николай Добронравов и Александра Пахмутова. Музыкальная композиция прозвучала в исполнении вокального коллектива ГУ МВД области. Сотрудники челябинской полиции готовят уникальные видеопоздравления ко всем ключевым датам. Так, в канун Дня защитника отечества полицейские поздравили мужчин с наступающим праздником и сняли патриотическое видео, а на Новый год правоохранительные органы исполнили музыкальный хит.