Сотрудники полиции Челябинской области поздравили коллег с наступающим Днем ветерана органов внутренних дел и сняли для них клип. В ведомстве рассказали URA.RU, что центральной фигурой видеопоздравления стал председатель Челябинского регионального Совета ветеранов ОВД России, полковник милиции в отставке Валерий Маскаев.
«За плечами Валерия Ивановича достойный служебный путь в органах внутренних дел. Посвятив ни один десяток лет любимому делу и выйдя в отставку, полковник милиции продолжает оказывать помощь действующим сотрудникам органов внутренних дел и делится опытом с молодыми сотрудниками. Коллеги отмечают его энергичность и жизненный оптимизм», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Клип снят на песню «Как молоды мы были», автором слов и композитором которой являются Николай Добронравов и Александра Пахмутова. Музыкальная композиция прозвучала в исполнении вокального коллектива ГУ МВД области.
Сотрудники челябинской полиции готовят уникальные видеопоздравления ко всем ключевым датам. Так, в канун Дня защитника отечества полицейские поздравили мужчин с наступающим праздником и сняли патриотическое видео, а на Новый год правоохранительные органы исполнили музыкальный хит.
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