В Екатеринбурге во время прогулки умер экс-депутат из команды Росселя

15 апреля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Сергей Лазарев умер на 66-м году жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на 66-м году жизни скончался Сергей Лазарев, экс-депутат Свердловской областной думы и член команды первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. У Лазарева, по данным осведомленного источника, прихватило сердце во время велопрогулки. «Сергей Лазарев катался на велосипеде в снегопад. У него прихватило сердце», — пишет ЕАН, ссылаясь на слова собеседника. Лазарев возглавлял общественную приемную Эдуарда Росселя. Депутатом он стал в 2002-м году по списку партии «Единая Россия». На пике политической карьеры Лазарев занимал пост председателя думского комитета по законодательству.

В Екатеринбурге на 66-м году жизни скончался Сергей Лазарев, экс-депутат Свердловской областной думы и член команды первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. У Лазарева, по данным осведомленного источника, прихватило сердце во время велопрогулки. «Сергей Лазарев катался на велосипеде в снегопад. У него прихватило сердце», — пишет ЕАН, ссылаясь на слова собеседника. Лазарев возглавлял общественную приемную Эдуарда Росселя. Депутатом он стал в 2002-м году по списку партии «Единая Россия». На пике политической карьеры Лазарев занимал пост председателя думского комитета по законодательству.