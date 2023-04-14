14 апреля 2023

В Екатеринбурге во время прогулки умер экс-депутат из команды Росселя

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Сергей Лазарев умер на 66-м году жизни Фото:

В Екатеринбурге на 66-м году жизни скончался Сергей Лазарев, экс-депутат Свердловской областной думы и член команды первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. У Лазарева, по данным осведомленного источника, прихватило сердце во время велопрогулки.

«Сергей Лазарев катался на велосипеде в снегопад. У него прихватило сердце», — пишет ЕАН, ссылаясь на слова собеседника.

Лазарев возглавлял общественную приемную Эдуарда Росселя. Депутатом он стал в 2002-м году по списку партии «Единая Россия». На пике политической карьеры Лазарев занимал пост председателя думского комитета по законодательству.

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В Екатеринбурге на 66-м году жизни скончался Сергей Лазарев, экс-депутат Свердловской областной думы и член команды первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. У Лазарева, по данным осведомленного источника, прихватило сердце во время велопрогулки. «Сергей Лазарев катался на велосипеде в снегопад. У него прихватило сердце», — пишет ЕАН, ссылаясь на слова собеседника. Лазарев возглавлял общественную приемную Эдуарда Росселя. Депутатом он стал в 2002-м году по списку партии «Единая Россия». На пике политической карьеры Лазарев занимал пост председателя думского комитета по законодательству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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