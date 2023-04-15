В Нижневартовске (ХМАО) больше полугода разыскивают жителя Узбекистана Абдумалика Юлчиева. По информации, размещенной в сообществе «ВКонтакте» волонтерской организации «Альтернатива», мужчина перестал выходить на связь с сентября 2022 года.
«Разыскивается Юлчиев Абдумалик Абдуманноб угли 1996 года рождения. 09.06.2022 выехал из Узбекистана на заработки в г. Нижневартовск, ХМАО. Последний раз выходил на связь в сентябре 2022 года, с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пропавший работал на нефтеперерабатывающем заводе. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8-800-550-7140.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) пропал 14-летний мальчик. Ребенок ушел из дома, и по настоящее время его местонахождение не известно.
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