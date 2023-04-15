15 апреля 2023
14 апреля 2023

В ХМАО больше полугода разыскивают жителя Узбекистана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Узбекистана пропал в сентябре 2022 года Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) больше полугода разыскивают жителя Узбекистана Абдумалика Юлчиева. По информации, размещенной в сообществе «ВКонтакте» волонтерской организации «Альтернатива», мужчина перестал выходить на связь с сентября 2022 года.

«Разыскивается Юлчиев Абдумалик Абдуманноб угли 1996 года рождения. 09.06.2022 выехал из Узбекистана на заработки в г. Нижневартовск, ХМАО. Последний раз выходил на связь в сентябре 2022 года, с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пропавший работал на нефтеперерабатывающем заводе. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8-800-550-7140.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) пропал 14-летний мальчик. Ребенок ушел из дома, и по настоящее время его местонахождение не известно.

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В Нижневартовске (ХМАО) больше полугода разыскивают жителя Узбекистана Абдумалика Юлчиева. По информации, размещенной в сообществе «ВКонтакте» волонтерской организации «Альтернатива», мужчина перестал выходить на связь с сентября 2022 года. «Разыскивается Юлчиев Абдумалик Абдуманноб угли 1996 года рождения. 09.06.2022 выехал из Узбекистана на заработки в г. Нижневартовск, ХМАО. Последний раз выходил на связь в сентябре 2022 года, с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Уточняется, что пропавший работал на нефтеперерабатывающем заводе. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8-800-550-7140. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) пропал 14-летний мальчик. Ребенок ушел из дома, и по настоящее время его местонахождение не известно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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