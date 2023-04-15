В Перми выставили на продажу детский центр развития за 350 тысяч рублей

В Перми за 350 тысяч рублей продается центр раннего развития детей «Пчелка». Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.
«Центр детского развития „Пчелка“ работает 14 лет. Находится в центре Перми. Направления работы: развивающие занятия, подготовка к школе, ИЗО, УШУ, танцы, детские праздники и прочее. Цена: 350 000 рублей», — указано в сообщении.
В объявлении написано, что центр полностью укомплектован спецоборудованием, мебелью и методическими материалами. Все педагоги готовы остаться работать. Помещение находится в долгосрочной аренде. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос владельцам с просьбой объяснить причину продажи бизнеса. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее в Пермском крае выставили на продажу санаторий-профилакторий «Зорька». Собственник оценил бизнес в 50 миллионов рублей.
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