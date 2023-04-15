15 апреля 2023
14 апреля 2023

В Перми выставили на продажу детский центр развития за 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад
Бизнес оценили в 350 тысяч рублей Фото:

В Перми за 350 тысяч рублей продается центр раннего развития детей «Пчелка». Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

«Центр детского развития „Пчелка“ работает 14 лет. Находится в центре Перми. Направления работы: развивающие занятия, подготовка к школе, ИЗО, УШУ, танцы, детские праздники и прочее. Цена: 350 000 рублей», — указано в сообщении.

В объявлении написано, что центр полностью укомплектован спецоборудованием, мебелью и методическими материалами. Все педагоги готовы остаться работать. Помещение находится в долгосрочной аренде. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос владельцам с просьбой объяснить причину продажи бизнеса. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Пермском крае выставили на продажу санаторий-профилакторий «Зорька». Собственник оценил бизнес в 50 миллионов рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Перми за 350 тысяч рублей продается центр раннего развития детей «Пчелка». Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. «Центр детского развития „Пчелка“ работает 14 лет. Находится в центре Перми. Направления работы: развивающие занятия, подготовка к школе, ИЗО, УШУ, танцы, детские праздники и прочее. Цена: 350 000 рублей», — указано в сообщении. В объявлении написано, что центр полностью укомплектован спецоборудованием, мебелью и методическими материалами. Все педагоги готовы остаться работать. Помещение находится в долгосрочной аренде. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос владельцам с просьбой объяснить причину продажи бизнеса. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Пермском крае выставили на продажу санаторий-профилакторий «Зорька». Собственник оценил бизнес в 50 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...