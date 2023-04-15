Челябинский губернатор поздравил депутата-фронтовика, награжденного орденом Мужества

16 апреля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Олег Голиков уже полгода находится на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил депутата Государственной Думы Олега Голикова с награждением орденом Мужества. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. «Уважаемый Олег Александрович! Поздравляю Вас с высокой государственной наградой. Орденом Мужества отмечены Ваши заслуги и отличное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Искренне горжусь земляком, который в числе первых добровольно встал на защиту интересов Родины в рядах действующей армии. Все наши усилия сегодня направлены на достижение главной и единой цели — победы над врагом и восстановления прочного мира. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и удачи!» — поздравил Голикова губернатор. Как вчера, 15 апреля, сообщало URA.RU, Олег Голиков, находящийся в данный момент на СВО, награжден орденом Мужества. Награды вручал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Сразу после награждения Голиков рассказал о боевой награде.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил депутата Государственной Думы Олега Голикова с награждением орденом Мужества. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. «Уважаемый Олег Александрович! Поздравляю Вас с высокой государственной наградой. Орденом Мужества отмечены Ваши заслуги и отличное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Искренне горжусь земляком, который в числе первых добровольно встал на защиту интересов Родины в рядах действующей армии. Все наши усилия сегодня направлены на достижение главной и единой цели — победы над врагом и восстановления прочного мира. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и удачи!» — поздравил Голикова губернатор. Как вчера, 15 апреля, сообщало URA.RU, Олег Голиков, находящийся в данный момент на СВО, награжден орденом Мужества. Награды вручал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Сразу после награждения Голиков рассказал о боевой награде.