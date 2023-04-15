Челябинский депутат Госдумы рассказал о фронтовой награде. Фото

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков поделился фото награждения орденом Мужества

15 апреля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Олег Голиков сказал, что награда стала для него неожиданностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который сейчас находится на СВО, заявил о том, что награда стала для него неожиданностью. Об этом он написал на своей странице в соцсети. «За отличное выполнение боевых задач награжден орденом Мужества, который вручили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и секретарь Генсовета „Единой России“ Андрей Турчак. На СВО я шел не ради наград, но очень приятно, что работу нашего подразделения оценили. И вдвойне приятно и радостно, что орденом Мужества отмечены бойцы из разных подразделений», — отметил Голиков в своем Telegram-канале. Депутат-фронтовик подчеркнул, что гордится каждым из бойцов. Он отметил, что такое признание придает ему сил и многому обязывает. Ранее стало известно, что Олега Голикова наградили орденом Мужества. Голиков, как и другой депутат Госдумы из Челябинской области, Олег Колесников, служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов российского парламента ушел на фронт. В середине января Голиков продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца. Награды получили бойцы с передовой Telegram-канал Олега Голикова

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который сейчас находится на СВО, заявил о том, что награда стала для него неожиданностью. Об этом он написал на своей странице в соцсети. «За отличное выполнение боевых задач награжден орденом Мужества, который вручили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и секретарь Генсовета „Единой России“ Андрей Турчак. На СВО я шел не ради наград, но очень приятно, что работу нашего подразделения оценили. И вдвойне приятно и радостно, что орденом Мужества отмечены бойцы из разных подразделений», — отметил Голиков в своем Telegram-канале. Депутат-фронтовик подчеркнул, что гордится каждым из бойцов. Он отметил, что такое признание придает ему сил и многому обязывает. Ранее стало известно, что Олега Голикова наградили орденом Мужества. Голиков, как и другой депутат Госдумы из Челябинской области, Олег Колесников, служит в зоне спецоперации добровольцем. Он одним из первых депутатов российского парламента ушел на фронт. В середине января Голиков продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.