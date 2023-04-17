В пермском микрорайоне продается единственный местный караоке-клуб

18 апреля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В караоке-клубе регулярно проводятся массовые мероприятия (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Перми продается караоке-клуб Sevan, в котором также можно провести время за игрой в PlayStation 4. Продавец уверяет, что в микрорайоне Молодежный это единственное заведение подобного формата. Соответствующую информацию он разместил на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продается готовый караоке-клуб, игровой клуб на улице Льва Лаврова, дом 17. Отдадим все, что есть. Телевизоры, игровые приставки, дорогое оборудование для караоке, компьютер, бар, холодильное оборудование. Клуб работает давно. Постоянно проводятся мероприятия. В таком формате в этом микрорайоне заведений нет. Цена — 950 тысяч рублей», — написал в объявлении продавец. Он добавил, что клуб состоит из отдельных игровых зон, кухни и VIP-комнаты с караоке и проектором. В числе плюсов называется невысокая арендная плата. Причиной продажи указана нехватка времени на содержание заведения из-за наличия другого бизнеса. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница пермской деревни Грузди продает единственный действующий в этом населенном пункте продуктовый магазин. Стоимость бизнеса — 800 тысяч рублей.

В Перми продается караоке-клуб Sevan, в котором также можно провести время за игрой в PlayStation 4. Продавец уверяет, что в микрорайоне Молодежный это единственное заведение подобного формата. Соответствующую информацию он разместил на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продается готовый караоке-клуб, игровой клуб на улице Льва Лаврова, дом 17. Отдадим все, что есть. Телевизоры, игровые приставки, дорогое оборудование для караоке, компьютер, бар, холодильное оборудование. Клуб работает давно. Постоянно проводятся мероприятия. В таком формате в этом микрорайоне заведений нет. Цена — 950 тысяч рублей», — написал в объявлении продавец. Он добавил, что клуб состоит из отдельных игровых зон, кухни и VIP-комнаты с караоке и проектором. В числе плюсов называется невысокая арендная плата. Причиной продажи указана нехватка времени на содержание заведения из-за наличия другого бизнеса. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница пермской деревни Грузди продает единственный действующий в этом населенном пункте продуктовый магазин. Стоимость бизнеса — 800 тысяч рублей.