В пермской деревне продается единственный магазин

14 октября 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Продуктовый магазин предлагают купить за 800 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В деревне Грузди (Пермский район) продается единственный действующий продуктовый магазин со всем необходимым оборудованием. Цена бизнеса — 800 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продается действующий магазин в деревне Грузди. Направление Лобаново — Мостовая. Магазин единственный в деревне. Возможен торг», — указано в объявлении. Как пояснила URA.RU владелица магазина, действующему бизнесу 15 лет. Магазин открыт с апреля по октябрь, на зимний период торговая точка закрывается в связи с небольшим спросом. «В деревне много дачников, которые на зиму уезжают в город. В это время содержать магазин нерентабельно из-за больших трат на отопление», — рассказала корреспонденту агентства предприниматель. По ее словам, другие продуктовые магазины находятся в четырех километрах от деревни. В стоимость бизнеса входят помещение, холодильники и кассовый аппарат. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне продается консервный и мясоперерабатывающий завод. Его производственные мощности позволяют выпускать более пяти тонн продукции в сутки.

В деревне Грузди (Пермский район) продается единственный действующий продуктовый магазин со всем необходимым оборудованием. Цена бизнеса — 800 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продается действующий магазин в деревне Грузди. Направление Лобаново — Мостовая. Магазин единственный в деревне. Возможен торг», — указано в объявлении. Как пояснила URA.RU владелица магазина, действующему бизнесу 15 лет. Магазин открыт с апреля по октябрь, на зимний период торговая точка закрывается в связи с небольшим спросом. «В деревне много дачников, которые на зиму уезжают в город. В это время содержать магазин нерентабельно из-за больших трат на отопление», — рассказала корреспонденту агентства предприниматель. По ее словам, другие продуктовые магазины находятся в четырех километрах от деревни. В стоимость бизнеса входят помещение, холодильники и кассовый аппарат. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне продается консервный и мясоперерабатывающий завод. Его производственные мощности позволяют выпускать более пяти тонн продукции в сутки.