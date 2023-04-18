18 апреля 2023

В Челябинске перекроют движение пешеходов через площадь Революции

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения связаны с первой тренировкой Торжественного построения
Ограничения связаны с первой тренировкой Торжественного построения Фото:

В Челябинске 19 апреля перекроют движение пешеходов через площадь Революции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с первой тренировкой Торжественного построения войск Челябинского гарнизона.

«Сегодня на площади Революции с 17.00 до 20.00 пройдет первая тренировка Торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено», — заявили в мэрии.

В администрации отмечают, что движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет. Пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.

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В Челябинске 19 апреля перекроют движение пешеходов через площадь Революции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с первой тренировкой Торжественного построения войск Челябинского гарнизона. «Сегодня на площади Революции с 17.00 до 20.00 пройдет первая тренировка Торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено», — заявили в мэрии. В администрации отмечают, что движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет. Пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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