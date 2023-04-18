В Челябинске перекроют движение пешеходов через площадь Революции

Ограничения связаны с первой тренировкой Торжественного построения
В Челябинске 19 апреля перекроют движение пешеходов через площадь Революции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с первой тренировкой Торжественного построения войск Челябинского гарнизона.
«Сегодня на площади Революции с 17.00 до 20.00 пройдет первая тренировка Торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено», — заявили в мэрии.
В администрации отмечают, что движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет. Пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.
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