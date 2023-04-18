18 апреля 2023

В ХМАО набирают почтальонов на зарплату от 30 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Почтальон Екатерина Могильникова. Екатеринбург, могильникова екатерина
В ХМАО почтальонам готовы платить от 30 тысяч рублей Фото:

В ХМАО почтальонам готовы платить от 30 тысяч рублей в месяц. Самую большую зарплату обещают сотрудникам в Сургуте — от 35 тысяч. Объявления о наборе сотрудников опубликовали на сайте «Почты России».

«Зарплата почтальона в Сургуте составляет от 35 тысяч рублей. Что входит в обязанности: доставлять и вручать адресатам почтовые отправления, печатные издания, рекламные материалы и письменную корреспонденцию; доставлять и вручать пенсии и пособия», — следует из объявления на сайте. В остальных городах региона почтальонам предлагают зарплату ниже — от 30 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько зарабатывают почтальоны в Челябинской области. Их средняя зарплата меньше, чем у коллег из ХМАО, — она составляет 25 тысяч рублей.

В Сургуте самая высокая зарплата у почтальонов в регионе
В Сургуте самая высокая зарплата у почтальонов в регионе
Фото:

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В ХМАО почтальонам готовы платить от 30 тысяч рублей в месяц. Самую большую зарплату обещают сотрудникам в Сургуте — от 35 тысяч. Объявления о наборе сотрудников опубликовали на сайте «Почты России». «Зарплата почтальона в Сургуте составляет от 35 тысяч рублей. Что входит в обязанности: доставлять и вручать адресатам почтовые отправления, печатные издания, рекламные материалы и письменную корреспонденцию; доставлять и вручать пенсии и пособия», — следует из объявления на сайте. В остальных городах региона почтальонам предлагают зарплату ниже — от 30 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько зарабатывают почтальоны в Челябинской области. Их средняя зарплата меньше, чем у коллег из ХМАО, — она составляет 25 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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