Налоговики банкротят фирму челябинских олигархов

Челябинский «Инвест-Актив» бизнесменов Ванштейнов хотят признать несостоятельным

19 апреля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Бизнесменам Вайнштейнам в Челябинске принадлежит целая бизнес-империя. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инспекция ФНС по Центральному району Челябинска направила в арбитражный суд региона заявление о признании банкротом ООО «Инвест-Актив». Фирму контролируется бизнесменами Евгением и Сергеем (отцом и сыном) Вайнштейнами. «В Арбитражный суд Челябинской области уполномоченным органом, ИФНС по Центральному району Челябинска, направлено заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Инвест-Актив“. Сумма долга составляет 41,4 млн рублей», — указано в данных сервиса СБИС. Вайнштейнам принадлежит в Челябинске целая бизнес-империя. Фирмы специализируются на жилищном и дорожном строительстве, медицинских услугах, гостиничном бизнесе. На момент публикации пресс-служба Вайнштейнов URA.RU комментарий не предоставила.

Инспекция ФНС по Центральному району Челябинска направила в арбитражный суд региона заявление о признании банкротом ООО «Инвест-Актив». Фирму контролируется бизнесменами Евгением и Сергеем (отцом и сыном) Вайнштейнами. «В Арбитражный суд Челябинской области уполномоченным органом, ИФНС по Центральному району Челябинска, направлено заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Инвест-Актив“. Сумма долга составляет 41,4 млн рублей», — указано в данных сервиса СБИС. Вайнштейнам принадлежит в Челябинске целая бизнес-империя. Фирмы специализируются на жилищном и дорожном строительстве, медицинских услугах, гостиничном бизнесе. На момент публикации пресс-служба Вайнштейнов URA.RU комментарий не предоставила.