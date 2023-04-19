Налоговики банкротят фирму челябинских олигархов

Челябинский «Инвест-Актив» бизнесменов Ванштейнов хотят признать несостоятельным
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Конференция СПП. Челябинск., вайнштейн евгений сергей
Бизнесменам Вайнштейнам в Челябинске принадлежит целая бизнес-империя. Фото:

Инспекция ФНС по Центральному району Челябинска направила в арбитражный суд региона заявление о признании банкротом ООО «Инвест-Актив». Фирму контролируется бизнесменами Евгением и Сергеем (отцом и сыном) Вайнштейнами.

«В Арбитражный суд Челябинской области уполномоченным органом, ИФНС по Центральному району Челябинска, направлено заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Инвест-Актив“. Сумма долга составляет 41,4 млн рублей», — указано в данных сервиса СБИС.

Вайнштейнам принадлежит в Челябинске целая бизнес-империя. Фирмы специализируются на жилищном и дорожном строительстве, медицинских услугах, гостиничном бизнесе. На момент публикации пресс-служба Вайнштейнов URA.RU комментарий не предоставила.

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Инспекция ФНС по Центральному району Челябинска направила в арбитражный суд региона заявление о признании банкротом ООО «Инвест-Актив». Фирму контролируется бизнесменами Евгением и Сергеем (отцом и сыном) Вайнштейнами. «В Арбитражный суд Челябинской области уполномоченным органом, ИФНС по Центральному району Челябинска, направлено заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Инвест-Актив“. Сумма долга составляет 41,4 млн рублей», — указано в данных сервиса СБИС. Вайнштейнам принадлежит в Челябинске целая бизнес-империя. Фирмы специализируются на жилищном и дорожном строительстве, медицинских услугах, гостиничном бизнесе. На момент публикации пресс-служба Вайнштейнов URA.RU комментарий не предоставила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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