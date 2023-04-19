В Нижнем Тагиле обновляют дорожную разметку инновационным материалом. Видео

В Нижнем Тагиле начали обновлять дорожную разметку

20 апреля 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Разметку наносят дорожной краской и холодным пластиком (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начали обновлять дорожную разметку после зимы. Разметку наносят дорожной краской и холодным пластиком (это двухкомпонентная смесь, такой пластик не нужно нагревать перед началом работы, также он не подвержен деформации в процессе нанесения), сообщил мэр Владислав Пинаев. «Дорожники нанесут пластиком холодного отвержения на 49 пешеходных переходах в центре Нижнего Тагиле и на 108 вблизи образовательных учреждений. Еще 793 пешеходных переходов и продольная разметка 346 километров улиц будут выполнены дорожной краской», — написал Пинаев в Telegram. Для этого Центр организации дорожного движения закупило 49 тонн краски и более 7 тонн пластика, добавио мэр. Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев поручил предприятиям приступить к ремонту наиболее проблемных участков дорог в Нижнем Тагиле. Мэр отметил, что работы уже закончены на улицах Октябрьской революции, Пархоменко, Красноармейская, Циолковского, Ленина и других.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начали обновлять дорожную разметку после зимы. Разметку наносят дорожной краской и холодным пластиком (это двухкомпонентная смесь, такой пластик не нужно нагревать перед началом работы, также он не подвержен деформации в процессе нанесения), сообщил мэр Владислав Пинаев. «Дорожники нанесут пластиком холодного отвержения на 49 пешеходных переходах в центре Нижнего Тагиле и на 108 вблизи образовательных учреждений. Еще 793 пешеходных переходов и продольная разметка 346 километров улиц будут выполнены дорожной краской», — написал Пинаев в Telegram. Для этого Центр организации дорожного движения закупило 49 тонн краски и более 7 тонн пластика, добавио мэр. Ранее URA.RU писало, что Владислав Пинаев поручил предприятиям приступить к ремонту наиболее проблемных участков дорог в Нижнем Тагиле. Мэр отметил, что работы уже закончены на улицах Октябрьской революции, Пархоменко, Красноармейская, Циолковского, Ленина и других.