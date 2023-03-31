Мэр Нижнего Тагила дал важную установку дорожникам

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев поручил предприятиям приступить к ремонту наиболее проблемных участков дорог в городе. Об этом мэр сообщил, подводя итоги прямого эфира с жителями, который состоялся 29 марта.
«По итогам эфира поступило 21 обращение по ремонту дорог, все взяли в работу. Комиссия по сезонному осмотру автодорог провела обследование дорожной сети в Тагилстроевском и Ленинском районах, скоро поедут в Дзержинский. Поручил предприятиям начать ремонт наиболее проблемных участков дорог», — написал глава города на странице в соцсети «ВКонтакте».
Владислав Пинаев отметил, что «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» уже закончили работы на улицах Октябрьской революции, Пархоменко, Красноармейская, Циолковского, Ленина, Кузнецкого, Носова (частично, будут продолжены), Индустриальная, Краснознаменная, Челюскинцев, Круговая, Бобкова и Валегинская. Ремонтные работы лишь продолжаются, резюмировал мэр Нижнего Тагила.
Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщал, что в городе появится завод по переработке тысяч тонн мусора. Предприятие начнет работу в конце 2023 года.
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