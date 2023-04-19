19 апреля 2023

Челябинскому инвалиду не выплачивали пенсию из-за его нахождения в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, парковка для инвалидов, пфр, пенсия
После вмешательства прокуратуры инвалиду возобновили выплату пенсии Фото:

Жителю Челябинска не выплачивали пенсию по инвалидности из-за его нахождения в СИЗО. После его обращения в прокуратуру вопрос был разрешен, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Выплата пенсии и иных социальных выплат указанному лицу приостановлена с ноября 2022 года. У фонда пенсионного и социального страхования отсутствовали сведения о нахождении гражданина в пенитенциарном учреждении», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что после обращения инвалида ведомство поставило на контроль решение вопроса. Справка о нахождении гражданина в СИЗО была направлена в региональный ПФР. В итоге выплату пенсии возобновили, и был выполнен перерасчет невыплаченных сумм в размере свыше 100 тысяч рублей.

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Жителю Челябинска не выплачивали пенсию по инвалидности из-за его нахождения в СИЗО. После его обращения в прокуратуру вопрос был разрешен, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Выплата пенсии и иных социальных выплат указанному лицу приостановлена с ноября 2022 года. У фонда пенсионного и социального страхования отсутствовали сведения о нахождении гражданина в пенитенциарном учреждении», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что после обращения инвалида ведомство поставило на контроль решение вопроса. Справка о нахождении гражданина в СИЗО была направлена в региональный ПФР. В итоге выплату пенсии возобновили, и был выполнен перерасчет невыплаченных сумм в размере свыше 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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