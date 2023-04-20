В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку

Вице-премьер Хуснуллин: рассрочка станет таким же инструментом продажи жилья, как ипотека
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Россияне смогут покупать жилье в рассрочку Фото:

В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, рассрочка станет таким же инструментом продажи жилья, как и ипотека.

«Рассматривается возможность создания ссудно-сберегательных касс, а также юридическая возможность продажи жилья в рассрочку», — заявил Хуснуллин на пресс-подходе по итогам коллегии Минстроя РФ. Его словам приводит ТАСС.

По его словам, другими перспективными инструментами обеспечения россиян жильем станут «сельская» и «дальневосточная» ипотеки. В настоящее время правительство РФ решает, как их развивать в дальнейшем.

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В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, рассрочка станет таким же инструментом продажи жилья, как и ипотека. «Рассматривается возможность создания ссудно-сберегательных касс, а также юридическая возможность продажи жилья в рассрочку», — заявил Хуснуллин на пресс-подходе по итогам коллегии Минстроя РФ. Его словам приводит ТАСС. По его словам, другими перспективными инструментами обеспечения россиян жильем станут «сельская» и «дальневосточная» ипотеки. В настоящее время правительство РФ решает, как их развивать в дальнейшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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