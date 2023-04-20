В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, рассрочка станет таким же инструментом продажи жилья, как и ипотека.
«Рассматривается возможность создания ссудно-сберегательных касс, а также юридическая возможность продажи жилья в рассрочку», — заявил Хуснуллин на пресс-подходе по итогам коллегии Минстроя РФ. Его словам приводит ТАСС.
По его словам, другими перспективными инструментами обеспечения россиян жильем станут «сельская» и «дальневосточная» ипотеки. В настоящее время правительство РФ решает, как их развивать в дальнейшем.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!