20 апреля 2023

В Челябинске открылся ресторан для фанатов K-POP и корейских сериалов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корейского ресторана CHICKO. Челябинск
Ресторан украшен граффити и постерами с корейскими звездами и кадрами из сериалов Фото:

В центре Челябинска открылся ресторан корейского стрит-фуда CHICKO. О том, что очередь у заведения на Цвиллинга заканчивается на улице, 21 апреля сообщил корреспондент URA.RU.

C 11:00 в CHICKO собрались поклонники корейских сериалов и музыкального жанра K-POP. Среди посетителей и пенсионеры в фанатской атрибутике. Ресторан украшен картонными копиями корейских кумиров и граффити по мотивам дорам. Меню будет обновляться каждый месяц. В нем —уличная кухня Сеула, авторские рецепты и любимая еда героев кинокартин.

Стоимость напитков в заведении от 150 рублей за кофе и от 300 рублей за авторские коктейли. Порция медонского чикена, хрустящей курицы под соусом, стоит 756 рублей за полкилограмма. Сосиска и сыр в тесте под панировкой — 295 рублей. Бургеры с говядиной весом до 290 грамм — 490 рублей.

Открытие корейского ресторана Чикко. Челябинск
На открытие пришли фанаты K-POP разных возрастов
Фото:
Открытие корейского ресторана Чикко. Челябинск
Среди напитков корейские газировки и банановое молоко из дорамы
Фото:
Открытие корейского ресторана Чикко. Челябинск
Меню заведения будет обновляться каждый месяц
Фото:
Открытие корейского ресторана Чикко. Челябинск
По ресторану расставлены картонные ростовые копии кумиров
Фото:

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В центре Челябинска открылся ресторан корейского стрит-фуда CHICKO. О том, что очередь у заведения на Цвиллинга заканчивается на улице, 21 апреля сообщил корреспондент URA.RU. C 11:00 в CHICKO собрались поклонники корейских сериалов и музыкального жанра K-POP. Среди посетителей и пенсионеры в фанатской атрибутике. Ресторан украшен картонными копиями корейских кумиров и граффити по мотивам дорам. Меню будет обновляться каждый месяц. В нем —уличная кухня Сеула, авторские рецепты и любимая еда героев кинокартин. Стоимость напитков в заведении от 150 рублей за кофе и от 300 рублей за авторские коктейли. Порция медонского чикена, хрустящей курицы под соусом, стоит 756 рублей за полкилограмма. Сосиска и сыр в тесте под панировкой — 295 рублей. Бургеры с говядиной весом до 290 грамм — 490 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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