В центре Челябинска открылся ресторан корейского стрит-фуда CHICKO. О том, что очередь у заведения на Цвиллинга заканчивается на улице, 21 апреля сообщил корреспондент URA.RU.
C 11:00 в CHICKO собрались поклонники корейских сериалов и музыкального жанра K-POP. Среди посетителей и пенсионеры в фанатской атрибутике. Ресторан украшен картонными копиями корейских кумиров и граффити по мотивам дорам. Меню будет обновляться каждый месяц. В нем —уличная кухня Сеула, авторские рецепты и любимая еда героев кинокартин.
Стоимость напитков в заведении от 150 рублей за кофе и от 300 рублей за авторские коктейли. Порция медонского чикена, хрустящей курицы под соусом, стоит 756 рублей за полкилограмма. Сосиска и сыр в тесте под панировкой — 295 рублей. Бургеры с говядиной весом до 290 грамм — 490 рублей.
В центре Челябинска открылся ресторан корейского стрит-фуда CHICKO. О том, что очередь у заведения на Цвиллинга заканчивается на улице, 21 апреля сообщил корреспондент URA.RU. C 11:00 в CHICKO собрались поклонники корейских сериалов и музыкального жанра K-POP. Среди посетителей и пенсионеры в фанатской атрибутике. Ресторан украшен картонными копиями корейских кумиров и граффити по мотивам дорам. Меню будет обновляться каждый месяц. В нем —уличная кухня Сеула, авторские рецепты и любимая еда героев кинокартин. Стоимость напитков в заведении от 150 рублей за кофе и от 300 рублей за авторские коктейли. Порция медонского чикена, хрустящей курицы под соусом, стоит 756 рублей за полкилограмма. Сосиска и сыр в тесте под панировкой — 295 рублей. Бургеры с говядиной весом до 290 грамм — 490 рублей.