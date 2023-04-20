В Челябинске открылся ресторан для фанатов K-POP и корейских сериалов. Фото, видео

21 апреля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Ресторан украшен граффити и постерами с корейскими звездами и кадрами из сериалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска открылся ресторан корейского стрит-фуда CHICKO. О том, что очередь у заведения на Цвиллинга заканчивается на улице, 21 апреля сообщил корреспондент URA.RU. C 11:00 в CHICKO собрались поклонники корейских сериалов и музыкального жанра K-POP. Среди посетителей и пенсионеры в фанатской атрибутике. Ресторан украшен картонными копиями корейских кумиров и граффити по мотивам дорам. Меню будет обновляться каждый месяц. В нем —уличная кухня Сеула, авторские рецепты и любимая еда героев кинокартин. Стоимость напитков в заведении от 150 рублей за кофе и от 300 рублей за авторские коктейли. Порция медонского чикена, хрустящей курицы под соусом, стоит 756 рублей за полкилограмма. Сосиска и сыр в тесте под панировкой — 295 рублей. Бургеры с говядиной весом до 290 грамм — 490 рублей. На открытие пришли фанаты K-POP разных возрастов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди напитков корейские газировки и банановое молоко из дорамы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Меню заведения будет обновляться каждый месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По ресторану расставлены картонные ростовые копии кумиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска открылся ресторан корейского стрит-фуда CHICKO. О том, что очередь у заведения на Цвиллинга заканчивается на улице, 21 апреля сообщил корреспондент URA.RU. C 11:00 в CHICKO собрались поклонники корейских сериалов и музыкального жанра K-POP. Среди посетителей и пенсионеры в фанатской атрибутике. Ресторан украшен картонными копиями корейских кумиров и граффити по мотивам дорам. Меню будет обновляться каждый месяц. В нем —уличная кухня Сеула, авторские рецепты и любимая еда героев кинокартин. Стоимость напитков в заведении от 150 рублей за кофе и от 300 рублей за авторские коктейли. Порция медонского чикена, хрустящей курицы под соусом, стоит 756 рублей за полкилограмма. Сосиска и сыр в тесте под панировкой — 295 рублей. Бургеры с говядиной весом до 290 грамм — 490 рублей.