В Челябинской области изолировали в приютах тысячи агрессивных собак

В регионе запретили кормить бесхозных животных в местах общего пользования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области изолировали тысячи агрессивных собак, однако это не является гарантией безопасности жителей и в первую очередь, детей. Об этом 21 апреля первый замминистра сельского хозяйства Евгений Литвинов на круглом столе с представителями зоозащитных организаций.

«Агрессивных животных из приютов не выпускают, они остаются там на содержании до конца своих дней. Сегодня в приютах содержится около 4700 животных единовременно. К сожалению, даже добросовестная работа муниципалитетов, не являются гарантией безопасности граждан, в первую очередь, детей», — сообщил Литвинов, обсуждая с зоозащитниками ситуацию с применением регионального законодательства.

Сегодня в Госдуме обсуждается законопроект, которым предлагается дать больше полномочий субъектам РФ в работе по регулированию численности животных без владельцев. По мнению министерства, при введении каких-то новых мер необходимо учитывать мнение общественников.

Помимо федеральных и областных законов в регионе также начали действовать нормативные приказы минсельхоза, которые как документы имеют силу закона. Приказом министерства утвержден порядок предотвращения причинения бродячими животными вреда жизни и здоровью граждан в регионе.

В частности, это касается недопущения прикорма животных без владельцев в местах общего пользования. В ведомстве считают, что приученная получать в одном месте корм собака однажды не найдет его и начнет проявлять агрессию. Министерство просит не прикармливать собак вблизи школ и больниц, магазинов, детских площадок, где есть скопление людей.