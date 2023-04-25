Следствие выясняет причину инциндента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 25 апреля сошел с рельсов локомотив. На месте схода работает следователи. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«25 апреля в 12: 50 (по московскому времени), в парке „Б“ ст. Челябинск-Главный возле стрелочного перехода 212 произошел сход с рельсов локомотива. Пострадавших в результате происшествия нет, опрокидывание не допущено. На месте схода работает следователь СК России», — заявили в пресс-службе ведомства.

На месте ЧП осуществляются восстановительные работы. Следственными органами ведется доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение крупного ущерба).