В Челябинске локомотив сошел с рельсов. Фото, видео

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РЖД. Вокзал Челябинск, ржд, железная дорога, машинист локомотива
Следствие выясняет причину инциндента Фото:

В Челябинске 25 апреля сошел с рельсов локомотив. На месте схода работает следователи. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«25 апреля в 12: 50 (по московскому времени), в парке „Б“ ст. Челябинск-Главный возле стрелочного перехода 212 произошел сход с рельсов локомотива. Пострадавших в результате происшествия нет, опрокидывание не допущено. На месте схода работает следователь СК России», — заявили в пресс-службе ведомства.

На месте ЧП осуществляются восстановительные работы. Следственными органами ведется доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение крупного ущерба).

Пострадавших в результате схода нет
Пострадавших в результате схода нет
Фото:

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В Челябинске 25 апреля сошел с рельсов локомотив. На месте схода работает следователи. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. «25 апреля в 12: 50 (по московскому времени), в парке „Б“ ст. Челябинск-Главный возле стрелочного перехода 212 произошел сход с рельсов локомотива. Пострадавших в результате происшествия нет, опрокидывание не допущено. На месте схода работает следователь СК России», — заявили в пресс-службе ведомства. На месте ЧП осуществляются восстановительные работы. Следственными органами ведется доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение крупного ущерба).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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