В Екатеринбурге начинается суд над Ройзманом* за дискредитацию армии

26 апреля 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 26 апреля пройдет первое заседание по делу экс-мэра Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 26 апреля в 11:00 начнется первое заседание по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. В отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи. За несколько недель перед заседанием адвокаты Ройзмана обратились к подписчикам, которые смотрели стрим политика на YouTube, после которого на него и завели уголовное дело за дискредитацию армию. Как отмечали источники URA.RU, такими действиями экс-мэр Екатеринбурга хочет организовать прямое столкновение своих подписчиков с силовиками. Бывший политик не сдержал обещание отказаться от протестов и решил устроить последнюю в своей карьере провокацию, объяснял собеседник. Судебное заседание по делу Ройзмана рассмотрят 26 апреля в 11:00 в Октябрьском суде Екатеринбурга. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

В Екатеринбурге 26 апреля в 11:00 начнется первое заседание по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. В отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи. За несколько недель перед заседанием адвокаты Ройзмана обратились к подписчикам, которые смотрели стрим политика на YouTube, после которого на него и завели уголовное дело за дискредитацию армию. Как отмечали источники URA.RU, такими действиями экс-мэр Екатеринбурга хочет организовать прямое столкновение своих подписчиков с силовиками. Бывший политик не сдержал обещание отказаться от протестов и решил устроить последнюю в своей карьере провокацию, объяснял собеседник. Судебное заседание по делу Ройзмана рассмотрят 26 апреля в 11:00 в Октябрьском суде Екатеринбурга. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.