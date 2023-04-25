В Екатеринбурге начинается суд над Ройзманом* за дискредитацию армии

В Екатеринбурге 26 апреля в 11:00 начнется первое заседание по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ.
В отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи.
За несколько недель перед заседанием адвокаты Ройзмана обратились к подписчикам, которые смотрели стрим политика на YouTube, после которого на него и завели уголовное дело за дискредитацию армию. Как отмечали источники URA.RU, такими действиями экс-мэр Екатеринбурга хочет организовать прямое столкновение своих подписчиков с силовиками.
Бывший политик не сдержал обещание отказаться от протестов и решил устроить последнюю в своей карьере провокацию, объяснял собеседник. Судебное заседание по делу Ройзмана рассмотрят 26 апреля в 11:00 в Октябрьском суде Екатеринбурга.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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