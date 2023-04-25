25 апреля 2023

В Екатеринбурге начинается суд над Ройзманом* за дискредитацию армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Ройзман выходит из ИВС. Екатеринбург, ройзман евгений
В Екатеринбурге 26 апреля пройдет первое заседание по делу экс-мэра Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге 26 апреля в 11:00 начнется первое заседание по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ.

В отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи.

За несколько недель перед заседанием адвокаты Ройзмана обратились к подписчикам, которые смотрели стрим политика на YouTube, после которого на него и завели уголовное дело за дискредитацию армию. Как отмечали источники URA.RU, такими действиями экс-мэр Екатеринбурга хочет организовать прямое столкновение своих подписчиков с силовиками.

Бывший политик не сдержал обещание отказаться от протестов и решил устроить последнюю в своей карьере провокацию, объяснял собеседник. Судебное заседание по делу Ройзмана рассмотрят 26 апреля в 11:00 в Октябрьском суде Екатеринбурга.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 26 апреля в 11:00 начнется первое заседание по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. В отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи. За несколько недель перед заседанием адвокаты Ройзмана обратились к подписчикам, которые смотрели стрим политика на YouTube, после которого на него и завели уголовное дело за дискредитацию армию. Как отмечали источники URA.RU, такими действиями экс-мэр Екатеринбурга хочет организовать прямое столкновение своих подписчиков с силовиками. Бывший политик не сдержал обещание отказаться от протестов и решил устроить последнюю в своей карьере провокацию, объяснял собеседник. Судебное заседание по делу Ройзмана рассмотрят 26 апреля в 11:00 в Октябрьском суде Екатеринбурга. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...