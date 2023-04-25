Челябинка подожгла баню, в которой мылся ее сожитель

Мужчина выжил благодаря бдительным соседям
В Бредах (Челябинская область) местная жительница подожгла баню, в которой мылся ее сожитель. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, накануне между парой произошла ссора.
«Между парой произошла ссора. И когда мужчина ушел в баню, женщина подперла дверь и подожгла строение», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчина остался жив. Этому поспособствовала бдительность соседей, которые своевременно вызвали пожарных. Женщина задержана сотрудниками полиции и направлена в изолятор временного содержания.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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