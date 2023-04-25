25 апреля 2023

Челябинка подожгла баню, в которой мылся ее сожитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, сауна, гигиена
Мужчина выжил благодаря бдительным соседям Фото:

В Бредах (Челябинская область) местная жительница подожгла баню, в которой мылся ее сожитель. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, накануне между парой произошла ссора.

«Между парой произошла ссора. И когда мужчина ушел в баню, женщина подперла дверь и подожгла строение», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина остался жив. Этому поспособствовала бдительность соседей, которые своевременно вызвали пожарных. Женщина задержана сотрудниками полиции и направлена в изолятор временного содержания.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Бредах (Челябинская область) местная жительница подожгла баню, в которой мылся ее сожитель. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, накануне между парой произошла ссора. «Между парой произошла ссора. И когда мужчина ушел в баню, женщина подперла дверь и подожгла строение», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина остался жив. Этому поспособствовала бдительность соседей, которые своевременно вызвали пожарных. Женщина задержана сотрудниками полиции и направлена в изолятор временного содержания. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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