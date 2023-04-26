Из-за пожаров на тюменской «трассе смерти» ограничили движение. Фото

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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В Тюменской области начался пожароопасный сезон Фото:
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Из-за возгорания травы на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за большого количества аварий, частично ограничили движение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«В связи с задымлением проезжей части из-за возгорания травы частично ограничено движение на 35-36 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. На месте работает наряд полка ДПС ГИБДД, автоинспекторы перекрыли одну полосу движение по направлению в Тобольск. В сторону Тюмени ограничений нет», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области до 13 мая продлен особый противопожарный режим. В его рамках тюменцам, в частности, запрещено посещать леса.

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Из-за возгорания травы на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за большого количества аварий, частично ограничили движение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. «В связи с задымлением проезжей части из-за возгорания травы частично ограничено движение на 35-36 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. На месте работает наряд полка ДПС ГИБДД, автоинспекторы перекрыли одну полосу движение по направлению в Тобольск. В сторону Тюмени ограничений нет», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области до 13 мая продлен особый противопожарный режим. В его рамках тюменцам, в частности, запрещено посещать леса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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