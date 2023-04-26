Из-за пожаров на тюменской «трассе смерти» ограничили движение. Фото

26 апреля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Тюменской области начался пожароопасный сезон Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Из-за возгорания травы на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за большого количества аварий, частично ограничили движение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. «В связи с задымлением проезжей части из-за возгорания травы частично ограничено движение на 35-36 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. На месте работает наряд полка ДПС ГИБДД, автоинспекторы перекрыли одну полосу движение по направлению в Тобольск. В сторону Тюмени ограничений нет», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области до 13 мая продлен особый противопожарный режим. В его рамках тюменцам, в частности, запрещено посещать леса. Фото: управление ГИБДД по Тюменской области Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

Из-за возгорания травы на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за большого количества аварий, частично ограничили движение. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. «В связи с задымлением проезжей части из-за возгорания травы частично ограничено движение на 35-36 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. На месте работает наряд полка ДПС ГИБДД, автоинспекторы перекрыли одну полосу движение по направлению в Тобольск. В сторону Тюмени ограничений нет», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области до 13 мая продлен особый противопожарный режим. В его рамках тюменцам, в частности, запрещено посещать леса.