Мигранта, обвиняемого в убийстве челябинского школьника, оставили за решеткой

Хуршеда О. оставили в СИЗО до 11 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Фигуранта уголовного дела об убийстве 17-летнего школьника в Челябинске Хуршеда О. оставили в СИЗО. Как сообщил источник в силовых структурах, защите не удалось отменить постановление Центрального суда.

«Суд выслушал доводы стороны защиты. Однако не стал менять меру пресечения. Хуршет О. продолжит оставаться под стражей», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сторона защиты просила суд отменить постановление Центрального райсуда, согласно которому обвиняемый направлен в СИЗО до 11 июня. Адвокат просил ограничиться мерой, не связанной с изоляцией от общества.

Ранее областной суд оставил без изменения меру пресечения Махмасаиду Азизову. Его адвокат также просил суд о более мягком решении в отношении своего подопечного.

Хуршета О. задержали 13 апреля. Ему предъявили обвинения в убийстве подростка. Несмотря на несовершеннолетний возраст, его, как и других фигурантов уголовного дела, отправили под стражу. Всего по делу об убийстве школьника задержаны восемь человек. Все они выходцы из Средней Азии. Только один из них частично признался в убийстве, остальные вину не признают.

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля. Две компании подростков не поладили в социальных сетях, и решили выяснить отношения в жизни. В момент драки школьника ударили ножом. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков