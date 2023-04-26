Мэрию Нижневартовска обвинили в использовании админресурса на голосовании по нацпроекту. Скрин

27 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мэрию Нижневартовска уличили в нечестном голосовании по благоустройству Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэрию Нижневартовска уличили в использовании админресурса на онлайн-голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда». Жители города делятся в соцсетях и мессенджерах скриншотами рассылки, в сообщениях которой учителя и воспитатели детских садов активно просят жителей проголосовать за благоустройство Аллеи славы в центре города, не упоминая второй проект — зону отдыха в районе новостроек. «В родительские чаты скидываются ссылки с просьбой выбрать именно аллею. О втором объекте — зоне отдыха в 26 микрорайоне, которая также участвует в рейтинге, в рассылке ни слова», — пожаловался корреспонденту URA.RU один из участников чата на условиях анонимности. Проект, который наберет 25 тысяч голосов, реализуют на деньги округа. Жители обвиняют администрацию города в том, что на голосование выставлены неравнозначные проекты — по их мнению, сравнивать центр и спальный микрорайон на окраине несправедливо. «В центре на месте будущей аллеи есть асфальт, там установлены лавочки. У нас же просто пустырь на болоте. Такие проекты, как Аллея славы, не формируют комфортную городскую среду. По большому счету, это мемориальный комплекс, и устанавливать его следует на средства из других источников финансирования. Мы же собираем деньги и ищем инвесторов, чтобы просто положить тротуар, потому что застройщик этого в свое время не сделал, а власти приняли целые кварталы без инфраструктуры», — уточнил один из жильцов 26 микрорайона. Примечательно, что в 2020 году проводилось аналогичное голосование — тогда бульвар в 26 микрорайоне победил, и проект Аллеи славы так и остался на бумаге. Однако и бульвара жители не дождались, потому что застройщик «Нижневартовскстройдеталь» постоянно переносил сроки благоустройства. Активные работы по строительству объекта начались только в 2022 году, но из-за финансовых проблем НСД отложили сдачу бульвара на лето 2023 года. В мэрии Нижневартовска прокомментировать, кто дал указание использовать административный ресурс таким образом, пообещали позже. В родительских чатах воспитатели и учителя предлагают голосовать за проект Аллеи славы Читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрию Нижневартовска уличили в использовании админресурса на онлайн-голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда». Жители города делятся в соцсетях и мессенджерах скриншотами рассылки, в сообщениях которой учителя и воспитатели детских садов активно просят жителей проголосовать за благоустройство Аллеи славы в центре города, не упоминая второй проект — зону отдыха в районе новостроек. «В родительские чаты скидываются ссылки с просьбой выбрать именно аллею. О втором объекте — зоне отдыха в 26 микрорайоне, которая также участвует в рейтинге, в рассылке ни слова», — пожаловался корреспонденту URA.RU один из участников чата на условиях анонимности. Проект, который наберет 25 тысяч голосов, реализуют на деньги округа. Жители обвиняют администрацию города в том, что на голосование выставлены неравнозначные проекты — по их мнению, сравнивать центр и спальный микрорайон на окраине несправедливо. «В центре на месте будущей аллеи есть асфальт, там установлены лавочки. У нас же просто пустырь на болоте. Такие проекты, как Аллея славы, не формируют комфортную городскую среду. По большому счету, это мемориальный комплекс, и устанавливать его следует на средства из других источников финансирования. Мы же собираем деньги и ищем инвесторов, чтобы просто положить тротуар, потому что застройщик этого в свое время не сделал, а власти приняли целые кварталы без инфраструктуры», — уточнил один из жильцов 26 микрорайона. Примечательно, что в 2020 году проводилось аналогичное голосование — тогда бульвар в 26 микрорайоне победил, и проект Аллеи славы так и остался на бумаге. Однако и бульвара жители не дождались, потому что застройщик «Нижневартовскстройдеталь» постоянно переносил сроки благоустройства. Активные работы по строительству объекта начались только в 2022 году, но из-за финансовых проблем НСД отложили сдачу бульвара на лето 2023 года. В мэрии Нижневартовска прокомментировать, кто дал указание использовать административный ресурс таким образом, пообещали позже.