Минфин раскрыл сроки рассмотрения новых льгот для нефтяников по добыче трудной нефти в ХМАО

На закрытом совещании в Ханты-Мансийске представители Минфина обозначили, что ближайшие три года новые налоговые льготы для добычи трудноизвлекаемой нефти (ТрИЗ) в ХМАО рассматриваться не будут. При этом сохранятся действующие меры поддержки. Также правительство готово рассматривать и обсуждать инициативы нефтяников, сообщил источник URA.RU в окружном истеблишменте.
«Высокопоставленный чиновник Минфина, который курирует нефтяную сферу, сказал, что на ближайшие три года у правительства есть задачи по исполнению своих обязательств, поэтому пока никаких новых льгот не предусматривается. Но двери для диалога открыты: правительство готово детально рассмотреть конструктивные предложения нефтяников», — сообщил источник агентства.
На совещании правительство ХМАО представило стратегию развития нефтяной отрасли до 2050 года. В документе отмечается, что для удержания добычи на уровне 216 млн тонн в год необходимо разрабатывать трудноизвлекаемые запасы. Добыча ТрИЗ требует дорогостоящих технологий. Для решения проблемы власти Югры предложили дополнительное налоговое стимулирование и расширение перечня категорий, подпадающих под льготы, включая высокообводненные месторождения и отдельные типы газовых залежей.
«Сегодня нефтяники остро нуждаются в господдержке. У них высокая налоговая нагрузка — до 85% от дохода, денег на развитие остается очень мало», — пояснил представитель нефтяной отрасли.
Высокая налоговая нагрузка, по его словам, оставляет компаниям минимум средств на ремонт скважин и новое бурение. Нефтяники экономят, на чем могут: сокращают число сотрудников, бригад. Без инвестиций в перспективные проекты месторождения постепенно теряют потенциал.
Представители Минфина и Минэнерго дали понять, что готовы изучать предложения нефтяных компаний. Однако рассчитывать на быстрые решения им не стоит.
URA.RU направило запрос в правительство ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что нефтяные компании ХМАО — «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» — заявили о необходимости усилить господдержку добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Проблемы нефтяной отрасли они обсудили на панельной сессии в рамках Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске.
