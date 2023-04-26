Управление ГРЭС в Пермском крае перешло к топ-менеджеру «Роснефти»

Компанию «Юнипро», в активах которой значится Яйвинская ГРЭС, возглавил руководитель департамента энергетики компании «Роснефть» Василий Никонов. Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ.
«Временно исполняющим обязанности гендиректора „Юнипро“ назначен руководитель департамента энергетики компании „Роснефть“ Василий Никонов», — следует из информации, размещенной в реестре. Среди активов «Юнипро» числится Яйвинская ГРЭС, расположенная на севере Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции компании «Юнипро» перешли под контроль Российской Федерации. Они переданы под внешнее управление Росимущества.
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