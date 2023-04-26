26 апреля 2023

Управление ГРЭС в Пермском крае перешло к топ-менеджеру «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутская ГРЭС-2 ПАО "Юнипро". Сургут, грэс 2, энергетика, энергоблок, машинный зал, ЭОн Россия
У Яйвинской ГРЭС появилось новое руководство Фото:

Компанию «Юнипро», в активах которой значится Яйвинская ГРЭС, возглавил руководитель департамента энергетики компании «Роснефть» Василий Никонов. Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ.

«Временно исполняющим обязанности гендиректора „Юнипро“ назначен руководитель департамента энергетики компании „Роснефть“ Василий Никонов», — следует из информации, размещенной в реестре. Среди активов «Юнипро» числится Яйвинская ГРЭС, расположенная на севере Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции компании «Юнипро» перешли под контроль Российской Федерации. Они переданы под внешнее управление Росимущества.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компанию «Юнипро», в активах которой значится Яйвинская ГРЭС, возглавил руководитель департамента энергетики компании «Роснефть» Василий Никонов. Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ. «Временно исполняющим обязанности гендиректора „Юнипро“ назначен руководитель департамента энергетики компании „Роснефть“ Василий Никонов», — следует из информации, размещенной в реестре. Среди активов «Юнипро» числится Яйвинская ГРЭС, расположенная на севере Пермского края. Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции компании «Юнипро» перешли под контроль Российской Федерации. Они переданы под внешнее управление Росимущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...