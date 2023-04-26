Управление ГРЭС в Пермском крае перешло к топ-менеджеру «Роснефти»

27 апреля 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

У Яйвинской ГРЭС появилось новое руководство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компанию «Юнипро», в активах которой значится Яйвинская ГРЭС, возглавил руководитель департамента энергетики компании «Роснефть» Василий Никонов. Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ. «Временно исполняющим обязанности гендиректора „Юнипро“ назначен руководитель департамента энергетики компании „Роснефть“ Василий Никонов», — следует из информации, размещенной в реестре. Среди активов «Юнипро» числится Яйвинская ГРЭС, расположенная на севере Пермского края. Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции компании «Юнипро» перешли под контроль Российской Федерации. Они переданы под внешнее управление Росимущества.

Компанию «Юнипро», в активах которой значится Яйвинская ГРЭС, возглавил руководитель департамента энергетики компании «Роснефть» Василий Никонов. Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ. «Временно исполняющим обязанности гендиректора „Юнипро“ назначен руководитель департамента энергетики компании „Роснефть“ Василий Никонов», — следует из информации, размещенной в реестре. Среди активов «Юнипро» числится Яйвинская ГРЭС, расположенная на севере Пермского края. Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции компании «Юнипро» перешли под контроль Российской Федерации. Они переданы под внешнее управление Росимущества.