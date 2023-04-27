Суд отправил за решетку свердловчанина, пойманного за убийство медика скорой помощи

По версии следствия, свердловчанин ударил фельдшера ножом в грудь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Суд отправил на два месяца в СИЗО жителя Березовского (Свердловская область), который подозревается в убийстве фельдшера бригады скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Березовский городской суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок до 25 июня», — сообщили в ведомстве. Убийство, в котором обвиняют свердловчанина, произошло вечером 25 апреля.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, фельдшер приехал на вызов в квартиру свердловчанина, но тот ударил его в грудь ножом. Медик успел пуститься обратно к машине, но его жизнь спасти не удалось. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что мужчине грозит до 20 лет колонии.