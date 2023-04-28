Российские самолеты сбили украинский вертолет в ДНР

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
ВС РФ сбили украинский вертолет над ДНР, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский вертолет был сбит российскими военными в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. Вертолет летел над ДНР.

«Российская авиация сбила в ДНР вертолет МИ-8 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны России. Вертолет был замечен в зоне СВО.

Минобороны России сообщает также о потерях украинской армии за сутки. По данным ведомства, российская армия уничтожила 300 бойцов ВСУ, передает RT.

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Украинский вертолет был сбит российскими военными в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. Вертолет летел над ДНР. «Российская авиация сбила в ДНР вертолет МИ-8 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны России. Вертолет был замечен в зоне СВО. Минобороны России сообщает также о потерях украинской армии за сутки. По данным ведомства, российская армия уничтожила 300 бойцов ВСУ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...