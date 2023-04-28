Российские самолеты сбили украинский вертолет в ДНР

ВС РФ сбили украинский вертолет над ДНР, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский вертолет был сбит российскими военными в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. Вертолет летел над ДНР.
«Российская авиация сбила в ДНР вертолет МИ-8 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны России. Вертолет был замечен в зоне СВО.
Минобороны России сообщает также о потерях украинской армии за сутки. По данным ведомства, российская армия уничтожила 300 бойцов ВСУ, передает RT.
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