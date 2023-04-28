Путин раскрыл, с чем столкнулись страны-недоброжелатели РФ

Путин: страны-противники России устроили проблемы сами для себя
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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин рассказал о проблемах, с которыми столкнулись противники России Фото:

Страны-недоброжелатели России пытались создать ей проблемы, но в итоге пострадали сами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Страны, желавшие создать России проблемы, устроили их для себя», — сообщил Владимир Путин во время своего выступления на совете законодателей при Федеральном Собрании России. Трансляция велась в эфире «Россия 24».

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Страны-недоброжелатели России пытались создать ей проблемы, но в итоге пострадали сами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Страны, желавшие создать России проблемы, устроили их для себя», — сообщил Владимир Путин во время своего выступления на совете законодателей при Федеральном Собрании России. Трансляция велась в эфире «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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