Путин раскрыл, с чем столкнулись страны-недоброжелатели РФ

Владимир Путин рассказал о проблемах, с которыми столкнулись противники России
Страны-недоброжелатели России пытались создать ей проблемы, но в итоге пострадали сами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Страны, желавшие создать России проблемы, устроили их для себя», — сообщил Владимир Путин во время своего выступления на совете законодателей при Федеральном Собрании России. Трансляция велась в эфире «Россия 24».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!