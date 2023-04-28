Инфекционист дал прогноз на заболеваемость корью в майские праздники

29 апреля 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

Заболеваемость кори зависит от иммунитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России стабилизируется обстановка с корью, поэтому вспышек заболевания в майские праздники не предвидится. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Никаким образом майские праздники на корь влиять не могут и не будут, несмотря на то, что миграционные потоки влияют на вирусные инфекции, заболеваемость кори зависит напрямую от наличия иммунитета. Также влияет количество контактов в определенном очаге», — отметил инфекционист в разговоре с ТАСС. Врач отметил, что благодаря росту сопротивляемости кори, ситуация будет стабилизироваться. «Так как у нас сейчас налаживается подчищающая иммунизация, все больше людей будут иметь иммунитет к кори, поэтому ситуация будет в дальнейшем стабилизироваться. Но в ближайшее время мы с вами все равно увидим большое количество заболевших корью как среди детей, так и взрослых», — добавил Тимаков. Ранее URA.RU сообщало о специалисте лаборатории «Гемотест», который рассказал о симптомах и способах лечения от кори. По словам эксперта, самый надежный способ защиты от кори — это вакцинация, а также периодическая проверка уровня антител в крови.

В России стабилизируется обстановка с корью, поэтому вспышек заболевания в майские праздники не предвидится. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Никаким образом майские праздники на корь влиять не могут и не будут, несмотря на то, что миграционные потоки влияют на вирусные инфекции, заболеваемость кори зависит напрямую от наличия иммунитета. Также влияет количество контактов в определенном очаге», — отметил инфекционист в разговоре с ТАСС. Врач отметил, что благодаря росту сопротивляемости кори, ситуация будет стабилизироваться. «Так как у нас сейчас налаживается подчищающая иммунизация, все больше людей будут иметь иммунитет к кори, поэтому ситуация будет в дальнейшем стабилизироваться. Но в ближайшее время мы с вами все равно увидим большое количество заболевших корью как среди детей, так и взрослых», — добавил Тимаков. Ранее URA.RU сообщало о специалисте лаборатории «Гемотест», который рассказал о симптомах и способах лечения от кори. По словам эксперта, самый надежный способ защиты от кори — это вакцинация, а также периодическая проверка уровня антител в крови.