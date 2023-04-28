28 апреля 2023

Инфекционист дал прогноз на заболеваемость корью в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прием у врача, участковый врач, терапевт, лечение, медицина, доктор, осмотр у врача
Заболеваемость кори зависит от иммунитета Фото:

В России стабилизируется обстановка с корью, поэтому вспышек заболевания в майские праздники не предвидится. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Никаким образом майские праздники на корь влиять не могут и не будут, несмотря на то, что миграционные потоки влияют на вирусные инфекции, заболеваемость кори зависит напрямую от наличия иммунитета. Также влияет количество контактов в определенном очаге», — отметил инфекционист в разговоре с ТАСС.

Врач отметил, что благодаря росту сопротивляемости кори, ситуация будет стабилизироваться. «Так как у нас сейчас налаживается подчищающая иммунизация, все больше людей будут иметь иммунитет к кори, поэтому ситуация будет в дальнейшем стабилизироваться. Но в ближайшее время мы с вами все равно увидим большое количество заболевших корью как среди детей, так и взрослых», — добавил Тимаков.

Ранее URA.RU сообщало о специалисте лаборатории «Гемотест», который рассказал о симптомах и способах лечения от кори. По словам эксперта, самый надежный способ защиты от кори — это вакцинация, а также периодическая проверка уровня антител в крови.

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В России стабилизируется обстановка с корью, поэтому вспышек заболевания в майские праздники не предвидится. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Никаким образом майские праздники на корь влиять не могут и не будут, несмотря на то, что миграционные потоки влияют на вирусные инфекции, заболеваемость кори зависит напрямую от наличия иммунитета. Также влияет количество контактов в определенном очаге», — отметил инфекционист в разговоре с ТАСС. Врач отметил, что благодаря росту сопротивляемости кори, ситуация будет стабилизироваться. «Так как у нас сейчас налаживается подчищающая иммунизация, все больше людей будут иметь иммунитет к кори, поэтому ситуация будет в дальнейшем стабилизироваться. Но в ближайшее время мы с вами все равно увидим большое количество заболевших корью как среди детей, так и взрослых», — добавил Тимаков. Ранее URA.RU сообщало о специалисте лаборатории «Гемотест», который рассказал о симптомах и способах лечения от кори. По словам эксперта, самый надежный способ защиты от кори — это вакцинация, а также периодическая проверка уровня антител в крови.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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