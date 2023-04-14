Врач предупредил свердловчан о высоком риске заражения опасной инфекцией

Врач-дерматовенеролог Иванов предупредил свердловчан об опасности кори

По словам медика, заразиться могут все люди, у которых нет иммунитета против кори Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У большинства свердловчан выявлено недостаточное количество антител для защиты от кори. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился эксперт лаборатории «Гемотест» врач Роман Иванов. Корь — заразное вирусное заболевание, которое угрожает жизни и здоровью людей. Врач также рассказал, как уральцам защитить себя и близких от инфекции.

«По данным лаборатории „Гемотест“, в первом квартале 2023 года свердловчане в три раза чаще, чем в первом квартале 2022 года, сдавали анализ для проверки иммунитета к кори. При этом у большинства пациентов было выявлено недостаточное количество антител для защиты от опасной инфекции», — говорит Иванов.

Заразившийся человек становится источником инфекции еще за сутки до появления первых симптомов. «Больной может не знать, что опасен для окружающих, поэтому будет свободно пользоваться транспортом и посещать общественные места. Заразиться рискуют все люди, у которых нет иммунитета против кори, то есть непривитые и не болевшие ранее», — рассказывает врач.

Болезнь проявляется сыпью по всему телу, высокой температурой, кашлем и насморком. Из-за высокого риска развития осложнений — например, пневмонии, гепатита, энцефалита, снижения слуха — больных корью госпитализируют. У малышей до года жизни инфекция может стать причиной смерти.

«По словам эксперта, надежный способ защиты от кори — вакцинация. Первую прививку детям делают планово в 1 год, а затем повторяют в 6 лет. По данным исследований, после первой прививки иммунитет формируется в 69—81% случаев, после второй — уже в 95% и сохраняется минимум на 20 лет», — делится врач «Гемотеста».

Проверить силу иммунитета можно с помощью анализа крови на антитела IgG к вирусу кори. Если уровень антител низкий — защита от вируса ослабела и пора делать ревакцинацию. Взрослым нужно проверять уровень антител каждые 5 лет, особенно если их работа связана с постоянным общением с людьми.

«От момента, когда вирус попадает в организм, до появления симптомов проходит минимум 9, максимум 17 дней. Поэтому в первые 72 часа после общения с больным можно успеть сделать экстренную вакцинацию. Это нужно только тем людям, кто планово не прививался», — объясняет эксперт лаборатории «Гемотест».

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге зафиксировали вспышку кори. Случаи заражения зарегистрированы среди рабочих мигрантов.