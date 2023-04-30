Туристы открыли сезон сплавов по реке Ай в Челябинской области

Река Ай в мае полна катамаранов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Туристы в Челябинской области открыли сезон сплавов по реке Ай. Об этом сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

«Река Ай уже полна катамаранов. Со всей страны люди едут, чтобы полюбоваться видами нашей природы», — написал Глазков в своем telegram-канале, сопроводив пост фотографиями водоема и туристов.

Чиновник попросил туристов и местных жителей соблюдать чистоту во время сплавов. Он напомнил, что Айская долина является памятником природы.

В прошлом сезоне туристы жаловались на горы мусора в районе Айской поляны и пещере «Кургазак». Поставленные туалеты были закрыты на замки, а места складирования бытовых отходов были завалены мусором.