30 апреля 2023

Туристы открыли сезон сплавов по реке Ай в Челябинской области

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Сплав по реке Ай "Айские притесы"". Челябинская область, сплав, природа урала, отдых, природа, внутренний туризм, южный урал, туризм, река ай, малый притес
Река Ай в мае полна катамаранов Фото:

Туристы в Челябинской области открыли сезон сплавов по реке Ай. Об этом сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

«Река Ай уже полна катамаранов. Со всей страны люди едут, чтобы полюбоваться видами нашей природы», — написал Глазков в своем telegram-канале, сопроводив пост фотографиями водоема и туристов.

Чиновник попросил туристов и местных жителей соблюдать чистоту во время сплавов. Он напомнил, что Айская долина является памятником природы.

В прошлом сезоне туристы жаловались на горы мусора в районе Айской поляны и пещере «Кургазак». Поставленные туалеты были закрыты на замки, а места складирования бытовых отходов были завалены мусором.

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Туристы в Челябинской области открыли сезон сплавов по реке Ай. Об этом сообщил глава Саткинского района Александр Глазков. «Река Ай уже полна катамаранов. Со всей страны люди едут, чтобы полюбоваться видами нашей природы», — написал Глазков в своем telegram-канале, сопроводив пост фотографиями водоема и туристов. Чиновник попросил туристов и местных жителей соблюдать чистоту во время сплавов. Он напомнил, что Айская долина является памятником природы. В прошлом сезоне туристы жаловались на горы мусора в районе Айской поляны и пещере «Кургазак». Поставленные туалеты были закрыты на замки, а места складирования бытовых отходов были завалены мусором.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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