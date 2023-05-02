Свердловские власти поставили аграриям жесткое условие

02 мая 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Аграриям необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить регион зерном, овощами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Свердловской области поставили сельхозпроизводителям важную задачу — обеспечить жителей региона необходимым запасом продовольствия. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики области (ДИП). «Перед сельхозпроизводителями стоит задача: произвести не менее 690 тысяч тонн зерна, не менее 252 тысяч тонн картофеля, не менее 44 тысяч тонн овощей открытого грунта, заготовить корма не менее 30 центнеров на одну условную голову скота. К началу посевной кампании подготовлена техника, есть запас удобрений, подготовлен посевной материал», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал появление в регионе уникальных ферм. Они появятся в ближайшие пять лет.

Власти Свердловской области поставили сельхозпроизводителям важную задачу — обеспечить жителей региона необходимым запасом продовольствия. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики области (ДИП). «Перед сельхозпроизводителями стоит задача: произвести не менее 690 тысяч тонн зерна, не менее 252 тысяч тонн картофеля, не менее 44 тысяч тонн овощей открытого грунта, заготовить корма не менее 30 центнеров на одну условную голову скота. К началу посевной кампании подготовлена техника, есть запас удобрений, подготовлен посевной материал», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал появление в регионе уникальных ферм. Они появятся в ближайшие пять лет.