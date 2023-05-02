Свердловские власти поставили аграриям жесткое условие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область, комбайн, урожай, уборка урожая, силос, уборочная, сельское хозяйство
Аграриям необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить регион зерном, овощами Фото:

Власти Свердловской области поставили сельхозпроизводителям важную задачу — обеспечить жителей региона необходимым запасом продовольствия. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики области (ДИП).

«Перед сельхозпроизводителями стоит задача: произвести не менее 690 тысяч тонн зерна, не менее 252 тысяч тонн картофеля, не менее 44 тысяч тонн овощей открытого грунта, заготовить корма не менее 30 центнеров на одну условную голову скота. К началу посевной кампании подготовлена техника, есть запас удобрений, подготовлен посевной материал», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал появление в регионе уникальных ферм. Они появятся в ближайшие пять лет.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Свердловской области поставили сельхозпроизводителям важную задачу — обеспечить жителей региона необходимым запасом продовольствия. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики области (ДИП). «Перед сельхозпроизводителями стоит задача: произвести не менее 690 тысяч тонн зерна, не менее 252 тысяч тонн картофеля, не менее 44 тысяч тонн овощей открытого грунта, заготовить корма не менее 30 центнеров на одну условную голову скота. К началу посевной кампании подготовлена техника, есть запас удобрений, подготовлен посевной материал», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал появление в регионе уникальных ферм. Они появятся в ближайшие пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...