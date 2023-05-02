В Челябинске в драке зарезали подростка

Подросток скончался в больнице от полученных ножевых ранений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска произошла драка, закончившаяся поножовщиной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, в результате погиб 17-летний подросток.

«Сразу же после получения сообщения на место происшествия был направлен ближайший экипаж ППС. Прибывшими полицейскими в ходе опроса были установлены приметы всех лиц, находившихся на месте конфликта, направление, в котором скрылся подозреваемый, а также предполагаемый адрес проживания. В течение часа предполагаемый подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.

Там отметили, что потерпевшего госпитализировали в медучреждение. От полученных ранений он скончался.

В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

По данным URA.RU, пострадавший был госпитализирован в ГКБ №6. Для спасения его жизни врачам пришлось ампутировать ему часть ноги. Но из-за потери крови пациент скончался.