В Челябинске в драке зарезали подростка

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Подросток скончался в больнице от полученных ножевых ранений Фото:

В Металлургическом районе Челябинска произошла драка, закончившаяся поножовщиной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, в результате погиб 17-летний подросток.

«Сразу же после получения сообщения на место происшествия был направлен ближайший экипаж ППС. Прибывшими полицейскими в ходе опроса были установлены приметы всех лиц, находившихся на месте конфликта, направление, в котором скрылся подозреваемый, а также предполагаемый адрес проживания. В течение часа предполагаемый подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.

Там отметили, что потерпевшего госпитализировали в медучреждение. От полученных ранений он скончался.

В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

По данным URA.RU, пострадавший был госпитализирован в ГКБ №6. Для спасения его жизни врачам пришлось ампутировать ему часть ноги. Но из-за потери крови пациент скончался.

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В Металлургическом районе Челябинска произошла драка, закончившаяся поножовщиной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, в результате погиб 17-летний подросток. «Сразу же после получения сообщения на место происшествия был направлен ближайший экипаж ППС. Прибывшими полицейскими в ходе опроса были установлены приметы всех лиц, находившихся на месте конфликта, направление, в котором скрылся подозреваемый, а также предполагаемый адрес проживания. В течение часа предполагаемый подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска. Там отметили, что потерпевшего госпитализировали в медучреждение. От полученных ранений он скончался. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По данным URA.RU, пострадавший был госпитализирован в ГКБ №6. Для спасения его жизни врачам пришлось ампутировать ему часть ноги. Но из-за потери крови пациент скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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