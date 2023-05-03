В Соцфонде РФ раскрыли, сколько беременных свердловчанок получили пособие

В Свердловской области получили пособие по беременности и родам 7 049 тысяч женщин

04 мая 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Более миллиона рублей получили беременные свердловчанки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области пособие по беременности и родам получили не менее семи тысяч женщин. Сумма выплат составила более одного миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Соцфонда России. «Областное отделение Соцфонда РФ к апрелю одобрило страховые пособия по беременности и родам для 7 049 свердловских мам. В общей сложности с начала года им было перечислено почти 1 191 миллион рублей», — отметили в свердловском Соцфонде. Выплата за декретный отпуск приходит единой суммой в течение десяти дней после того, как работодатель или индивидуальный предприниматель передаст документы в ФСС (Фонд социального страхования — прим.URA.RU). Обратиться за пособием нужно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

В Свердловской области пособие по беременности и родам получили не менее семи тысяч женщин. Сумма выплат составила более одного миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Соцфонда России. «Областное отделение Соцфонда РФ к апрелю одобрило страховые пособия по беременности и родам для 7 049 свердловских мам. В общей сложности с начала года им было перечислено почти 1 191 миллион рублей», — отметили в свердловском Соцфонде. Выплата за декретный отпуск приходит единой суммой в течение десяти дней после того, как работодатель или индивидуальный предприниматель передаст документы в ФСС (Фонд социального страхования — прим.URA.RU). Обратиться за пособием нужно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.