В Соцфонде РФ раскрыли, сколько беременных свердловчанок получили пособие

В Свердловской области пособие по беременности и родам получили не менее семи тысяч женщин. Сумма выплат составила более одного миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Соцфонда России.
«Областное отделение Соцфонда РФ к апрелю одобрило страховые пособия по беременности и родам для 7 049 свердловских мам. В общей сложности с начала года им было перечислено почти 1 191 миллион рублей», — отметили в свердловском Соцфонде.
Выплата за декретный отпуск приходит единой суммой в течение десяти дней после того, как работодатель или индивидуальный предприниматель передаст документы в ФСС (Фонд социального страхования — прим.URA.RU). Обратиться за пособием нужно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
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