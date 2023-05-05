В городе ХМАО распространяют фейковую афишу. Фото

В Когалыме фейковую афишу празднования Дня Победы распространяют в соцсетях

06 мая 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Фейковая афиша на 9 мая появилась в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Когалыме (ХМАО) в местных группах в соцсетях появилась фейковая афиша празднования Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации и призвали доверять информации из официальных источников. «В одной из городских групп опубликована недостоверная афиша праздничных мероприятий. Ниже мы прикрепляем действующую афишу тех мероприятий, которые действительно запланированы в Когалыме! Доверяйте только официальным источникам!» — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Также отменен традиционный салют. Актуальная афиша празднования Дня Победы в Когалыме Администрация Когалыма, «ВКонтакте» Недостоверная афиша Администрация Когалыма, «ВКонтакте»

В Когалыме (ХМАО) в местных группах в соцсетях появилась фейковая афиша празднования Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации и призвали доверять информации из официальных источников. «В одной из городских групп опубликована недостоверная афиша праздничных мероприятий. Ниже мы прикрепляем действующую афишу тех мероприятий, которые действительно запланированы в Когалыме! Доверяйте только официальным источникам!» — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Также отменен традиционный салют.