05 мая 2023
04 мая 2023

В городе ХМАО распространяют фейковую афишу. Фото

В Когалыме фейковую афишу празднования Дня Победы распространяют в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд победы. Курган , день победы, 9 мая
Фейковая афиша на 9 мая появилась в соцсетях Фото:

В Когалыме (ХМАО) в местных группах в соцсетях появилась фейковая афиша празднования Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации и призвали доверять информации из официальных источников.

«В одной из городских групп опубликована недостоверная афиша праздничных мероприятий. Ниже мы прикрепляем действующую афишу тех мероприятий, которые действительно запланированы в Когалыме! Доверяйте только официальным источникам!» — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Также отменен традиционный салют.

Актуальная афиша празднования Дня Победы в Когалыме
Актуальная афиша празднования Дня Победы в Когалыме
Недостоверная афиша
Недостоверная афиша

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В Когалыме (ХМАО) в местных группах в соцсетях появилась фейковая афиша празднования Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации и призвали доверять информации из официальных источников. «В одной из городских групп опубликована недостоверная афиша праздничных мероприятий. Ниже мы прикрепляем действующую афишу тех мероприятий, которые действительно запланированы в Когалыме! Доверяйте только официальным источникам!» — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Также отменен традиционный салют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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