Фейковая афиша на 9 мая появилась в соцсетях
В Когалыме (ХМАО) в местных группах в соцсетях появилась фейковая афиша празднования Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации и призвали доверять информации из официальных источников.
«В одной из городских групп опубликована недостоверная афиша праздничных мероприятий. Ниже мы прикрепляем действующую афишу тех мероприятий, которые действительно запланированы в Когалыме! Доверяйте только официальным источникам!» — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Также отменен традиционный салют.
Актуальная афиша празднования Дня Победы в Когалыме
Недостоверная афиша
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