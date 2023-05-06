06 мая 2023
05 мая 2023

В ХМАО рабочие, несмотря на трудности, установили новый арт-объект. Фото

В Нижневартовске установили шестиметровую инсталляцию «День Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, с днем победы, 9 мая, с праздником победы
На площади Нижневартовска установили шестиметровый арт-объект Фото:

В Нижневартовске на площади Нефтяников установили шестиметровый арт-объект «День Победы». При монтаже стелы рабочие столкнулись с проблемами из-за несостыковки деталей бортика, сообщается в социальных сетях.

«Установка арт-объекта „День Победы“ на площади нефтяников завершена. Проблему с бортиком устранили утром», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск».

Установка объекта на площади Нефтяников началась 5 мая, но в ходе работ обнаружилось, что детали бортика не состыкуются друг с другом. Окончательный монтаж инсталляции завершился вечером 6 мая.

Ранее URA.RU рассказало, что в в городских пабликах Когалыма в социальных сетях начали распространять афишу праздничных мероприятий, содержащую недостоверную информацию. Жителей округа просят ориентироваться на информацию, публикуемую в официальных группах.

Монтаж инсталляции «День Победы»
Монтаж инсталляции «День Победы»
Фото:
Новый арт-объект на площади Нефтяников
Новый арт-объект на площади Нефтяников
Фото:

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В Нижневартовске на площади Нефтяников установили шестиметровый арт-объект «День Победы». При монтаже стелы рабочие столкнулись с проблемами из-за несостыковки деталей бортика, сообщается в социальных сетях. «Установка арт-объекта „День Победы“ на площади нефтяников завершена. Проблему с бортиком устранили утром», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». Установка объекта на площади Нефтяников началась 5 мая, но в ходе работ обнаружилось, что детали бортика не состыкуются друг с другом. Окончательный монтаж инсталляции завершился вечером 6 мая. Ранее URA.RU рассказало, что в в городских пабликах Когалыма в социальных сетях начали распространять афишу праздничных мероприятий, содержащую недостоверную информацию. Жителей округа просят ориентироваться на информацию, публикуемую в официальных группах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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