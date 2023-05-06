В Нижневартовске на площади Нефтяников установили шестиметровый арт-объект «День Победы». При монтаже стелы рабочие столкнулись с проблемами из-за несостыковки деталей бортика, сообщается в социальных сетях.
«Установка арт-объекта „День Победы“ на площади нефтяников завершена. Проблему с бортиком устранили утром», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск».
Установка объекта на площади Нефтяников началась 5 мая, но в ходе работ обнаружилось, что детали бортика не состыкуются друг с другом. Окончательный монтаж инсталляции завершился вечером 6 мая.
Ранее URA.RU рассказало, что в в городских пабликах Когалыма в социальных сетях начали распространять афишу праздничных мероприятий, содержащую недостоверную информацию. Жителей округа просят ориентироваться на информацию, публикуемую в официальных группах.
В Нижневартовске на площади Нефтяников установили шестиметровый арт-объект «День Победы». При монтаже стелы рабочие столкнулись с проблемами из-за несостыковки деталей бортика, сообщается в социальных сетях. «Установка арт-объекта „День Победы“ на площади нефтяников завершена. Проблему с бортиком устранили утром», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». Установка объекта на площади Нефтяников началась 5 мая, но в ходе работ обнаружилось, что детали бортика не состыкуются друг с другом. Окончательный монтаж инсталляции завершился вечером 6 мая. Ранее URA.RU рассказало, что в в городских пабликах Когалыма в социальных сетях начали распространять афишу праздничных мероприятий, содержащую недостоверную информацию. Жителей округа просят ориентироваться на информацию, публикуемую в официальных группах.