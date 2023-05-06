В ХМАО рабочие, несмотря на трудности, установили новый арт-объект. Фото

В Нижневартовске установили шестиметровую инсталляцию «День Победы»

07 мая 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

На площади Нижневартовска установили шестиметровый арт-объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске на площади Нефтяников установили шестиметровый арт-объект «День Победы». При монтаже стелы рабочие столкнулись с проблемами из-за несостыковки деталей бортика, сообщается в социальных сетях. «Установка арт-объекта „День Победы“ на площади нефтяников завершена. Проблему с бортиком устранили утром», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». Установка объекта на площади Нефтяников началась 5 мая, но в ходе работ обнаружилось, что детали бортика не состыкуются друг с другом. Окончательный монтаж инсталляции завершился вечером 6 мая. Ранее URA.RU рассказало, что в в городских пабликах Когалыма в социальных сетях начали распространять афишу праздничных мероприятий, содержащую недостоверную информацию. Жителей округа просят ориентироваться на информацию, публикуемую в официальных группах. Монтаж инсталляции «День Победы» Фото: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск» Новый арт-объект на площади Нефтяников Фото: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»

В Нижневартовске на площади Нефтяников установили шестиметровый арт-объект «День Победы». При монтаже стелы рабочие столкнулись с проблемами из-за несостыковки деталей бортика, сообщается в социальных сетях. «Установка арт-объекта „День Победы“ на площади нефтяников завершена. Проблему с бортиком устранили утром», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». Установка объекта на площади Нефтяников началась 5 мая, но в ходе работ обнаружилось, что детали бортика не состыкуются друг с другом. Окончательный монтаж инсталляции завершился вечером 6 мая. Ранее URA.RU рассказало, что в в городских пабликах Когалыма в социальных сетях начали распространять афишу праздничных мероприятий, содержащую недостоверную информацию. Жителей округа просят ориентироваться на информацию, публикуемую в официальных группах.