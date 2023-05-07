07 мая 2023

Силовики и свердловские VIP поучаствовали в памятной акции

Свердловские VIP возложили цветы к памятнику Георгия Жукова
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятной таблички генерал-майору Александру Павлову. Екатеринбург, траур, гвоздики
Политики и силовики возложили цветы к памятнику Жукова Фото:

В Екатеринбурге 8 мая силовики, представители командования Центрального военного округа (ЦВО) и свердловские VIP, в числе которых замгубернатора региона Азат Салихов, замглавы города Алексей Бубнов и председатель заксобрания Людмила Бабушкина, возложили цветы к памятнику полководца Великой Отечественной войны Георгия Жукова. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

«Накануне 9 Мая прошла церемония возложения цветов к памятнику Георгия Жукова. В акции участвовали силовики, командование ЦВО, замгубернатора региона Азат Салихов, замглавы города Алексей Бубнов, председатель заксобрания Людмила Бабушкина и замполпреда президента в УрФО Борис Кириллов», — говорится в сообщении.

Также на мероприятии были ветераны ВОВ, труженики тыла, курсанты, представители религиозных, молодежных и других общественных объединений. Ежегодная традиция существует с 1995 года.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прошел автопробег в честь Дня Победы. Его провели в Белоярском городском округе.

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В Екатеринбурге 8 мая силовики, представители командования Центрального военного округа (ЦВО) и свердловские VIP, в числе которых замгубернатора региона Азат Салихов, замглавы города Алексей Бубнов и председатель заксобрания Людмила Бабушкина, возложили цветы к памятнику полководца Великой Отечественной войны Георгия Жукова. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга. «Накануне 9 Мая прошла церемония возложения цветов к памятнику Георгия Жукова. В акции участвовали силовики, командование ЦВО, замгубернатора региона Азат Салихов, замглавы города Алексей Бубнов, председатель заксобрания Людмила Бабушкина и замполпреда президента в УрФО Борис Кириллов», — говорится в сообщении. Также на мероприятии были ветераны ВОВ, труженики тыла, курсанты, представители религиозных, молодежных и других общественных объединений. Ежегодная традиция существует с 1995 года. Ранее сообщалось, что в Свердловской области прошел автопробег в честь Дня Победы. Его провели в Белоярском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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