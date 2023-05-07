Силовики и свердловские VIP поучаствовали в памятной акции

Свердловские VIP возложили цветы к памятнику Георгия Жукова

08 мая 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Политики и силовики возложили цветы к памятнику Жукова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 8 мая силовики, представители командования Центрального военного округа (ЦВО) и свердловские VIP, в числе которых замгубернатора региона Азат Салихов, замглавы города Алексей Бубнов и председатель заксобрания Людмила Бабушкина, возложили цветы к памятнику полководца Великой Отечественной войны Георгия Жукова. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга. «Накануне 9 Мая прошла церемония возложения цветов к памятнику Георгия Жукова. В акции участвовали силовики, командование ЦВО, замгубернатора региона Азат Салихов, замглавы города Алексей Бубнов, председатель заксобрания Людмила Бабушкина и замполпреда президента в УрФО Борис Кириллов», — говорится в сообщении. Также на мероприятии были ветераны ВОВ, труженики тыла, курсанты, представители религиозных, молодежных и других общественных объединений. Ежегодная традиция существует с 1995 года. Ранее сообщалось, что в Свердловской области прошел автопробег в честь Дня Победы. Его провели в Белоярском городском округе.

В Екатеринбурге 8 мая силовики, представители командования Центрального военного округа (ЦВО) и свердловские VIP, в числе которых замгубернатора региона Азат Салихов, замглавы города Алексей Бубнов и председатель заксобрания Людмила Бабушкина, возложили цветы к памятнику полководца Великой Отечественной войны Георгия Жукова. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга. «Накануне 9 Мая прошла церемония возложения цветов к памятнику Георгия Жукова. В акции участвовали силовики, командование ЦВО, замгубернатора региона Азат Салихов, замглавы города Алексей Бубнов, председатель заксобрания Людмила Бабушкина и замполпреда президента в УрФО Борис Кириллов», — говорится в сообщении. Также на мероприятии были ветераны ВОВ, труженики тыла, курсанты, представители религиозных, молодежных и других общественных объединений. Ежегодная традиция существует с 1995 года. Ранее сообщалось, что в Свердловской области прошел автопробег в честь Дня Победы. Его провели в Белоярском городском округе.