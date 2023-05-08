Ольга Орлова прилетела в Магнитогорск на выходные Фото: Илья Московец © URA.RU

Певица Ольга Орлова в майские праздники посетила Магнитогорск (Челябинская область), где живет ее свекровь. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Я в Магнитогорске, здесь живет моя свекровь. Несколько раз в год мы летаем ее навестить», — рассказала Ольга Орлова своим подписчикам.

Она уточнила, что поселилась с семьей в гостинице, чтобы не стеснять свекровь. Певица выложила фотографии с центрального рынка Магнитогорска, сообщив, что закупала там продукты для свекрови вместе с супругом. Также Орлова сделала несколько фотографий в городе, поинтересовавшись, в каком отеле Магнитогорска лучше поселиться.

Соцсети Ольги Орловой

Соцсети Ольги Орловой