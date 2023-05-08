08 мая 2023

Певица Ольга Орлова провела майские праздники у свекрови в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-выход Алексея Текслера в аэропорту. Магнитогорск, аэропорт, магнитогорск, ночь
Ольга Орлова прилетела в Магнитогорск на выходные Фото:

Певица Ольга Орлова в майские праздники посетила Магнитогорск (Челябинская область), где живет ее свекровь. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Я в Магнитогорске, здесь живет моя свекровь. Несколько раз в год мы летаем ее навестить», — рассказала Ольга Орлова своим подписчикам.

Она уточнила, что поселилась с семьей в гостинице, чтобы не стеснять свекровь. Певица выложила фотографии с центрального рынка Магнитогорска, сообщив, что закупала там продукты для свекрови вместе с супругом. Также Орлова сделала несколько фотографий в городе, поинтересовавшись, в каком отеле Магнитогорска лучше поселиться.

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Певица Ольга Орлова в майские праздники посетила Магнитогорск (Челябинская область), где живет ее свекровь. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Я в Магнитогорске, здесь живет моя свекровь. Несколько раз в год мы летаем ее навестить», — рассказала Ольга Орлова своим подписчикам. Она уточнила, что поселилась с семьей в гостинице, чтобы не стеснять свекровь. Певица выложила фотографии с центрального рынка Магнитогорска, сообщив, что закупала там продукты для свекрови вместе с супругом. Также Орлова сделала несколько фотографий в городе, поинтересовавшись, в каком отеле Магнитогорска лучше поселиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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