Вандалы осквернили советское захоронение на месте бывшего концлагеря в Австрии

Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (концентрационный лагерь). Об этом заявили в посольство России в Австрии.
«Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма в Эбензее», — уточняет ведомство в соцсетях. В посольстве подчеркнули, что в ответ на действия вандалов будет направлен протест в МИД Австрии, с целью привлечь нарушителей к ответственности.
На территории общины Эбензее во времена Второй мировой войны был концентрационный лагерь, созданный СС (военизированное формирования нацистской Германии — прим. URA.RU). В настоящее время на месте лагеря существуют жилые дома, а неподалеку находится мемориальное кладбище.
Вандалы предпринимали ряд нападений на памятники и мемориалы на территории РФ. В Челябинской области на кладбище Трехгорного было повалено несколько памятников и сломаны кресты. Также в Варшаве вандалы помешали российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу, пишет RT.
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (концентрационный лагерь). Об этом заявили в посольство России в Австрии. «Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма в Эбензее», — уточняет ведомство в соцсетях. В посольстве подчеркнули, что в ответ на действия вандалов будет направлен протест в МИД Австрии, с целью привлечь нарушителей к ответственности. На территории общины Эбензее во времена Второй мировой войны был концентрационный лагерь, созданный СС (военизированное формирования нацистской Германии — прим. URA.RU). В настоящее время на месте лагеря существуют жилые дома, а неподалеку находится мемориальное кладбище. Вандалы предпринимали ряд нападений на памятники и мемориалы на территории РФ. В Челябинской области на кладбище Трехгорного было повалено несколько памятников и сломаны кресты. Также в Варшаве вандалы помешали российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу, пишет RT.