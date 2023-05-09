Вандалы осквернили советское захоронение на месте бывшего концлагеря в Австрии

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В ответ на действия вандалов будет направлен протест в МИД Австрии Фото:

Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (концентрационный лагерь). Об этом заявили в посольство России в Австрии.

«Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма в Эбензее», — уточняет ведомство в соцсетях. В посольстве подчеркнули, что в ответ на действия вандалов будет направлен протест в МИД Австрии, с целью привлечь нарушителей к ответственности.

На территории общины Эбензее во времена Второй мировой войны был концентрационный лагерь, созданный СС (военизированное формирования нацистской Германии — прим. URA.RU). В настоящее время на месте лагеря существуют жилые дома, а неподалеку находится мемориальное кладбище.

Вандалы предпринимали ряд нападений на памятники и мемориалы на территории РФ. В Челябинской области на кладбище Трехгорного было повалено несколько памятников и сломаны кресты. Также в Варшаве вандалы помешали российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу, пишет RT.

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Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее (концентрационный лагерь). Об этом заявили в посольство России в Австрии. «Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма в Эбензее», — уточняет ведомство в соцсетях. В посольстве подчеркнули, что в ответ на действия вандалов будет направлен протест в МИД Австрии, с целью привлечь нарушителей к ответственности. На территории общины Эбензее во времена Второй мировой войны был концентрационный лагерь, созданный СС (военизированное формирования нацистской Германии — прим. URA.RU). В настоящее время на месте лагеря существуют жилые дома, а неподалеку находится мемориальное кладбище. Вандалы предпринимали ряд нападений на памятники и мемориалы на территории РФ. В Челябинской области на кладбище Трехгорного было повалено несколько памятников и сломаны кресты. Также в Варшаве вандалы помешали российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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